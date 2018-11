Od rana powietrze w wielu miejscach Polski było złej jakości. Na tle Europy wypadamy najgorzej, co widać na mapie Europejskiej Agencji Środowiska. W piątkowe popołudnie sytuacja uległa poprawie, jednak nie oznacza to, że jest dobrze.

Wyż znad Rosji rządzi pogodą w Polsce. Taki układ ciśnienia o tej porze roku ma tendencję do przekształcania się w tak zwany zgniły wyż, w którym pogoda jest pochmurna, mglista, bezwietrzna, wilgotna, sprzyjająca utrzymywaniu się smogu przy powierzchni ziemi.

Fatalne powietrze

W piątek w Polsce jakość powietrza jest najgorsza w Europie. Mieszkańców wielu miejsc kraju dusi smog. Na mapie Europejskiej Agencji Środowiska widać, że Polska wyraźnie wyróżnia się na tle innych krajów. Tam, gdzie punkty są koloru wiśniowego, czerwonego i pomarańczowego jakość powietrza jest najgorsza.

Na mapie widać dane z 6-godzinnego przedziału czasu. Najnowsza - z okresu między godziną 9 a 15.

Najgorsza sytuacja dotyczy naszego kraju, a także południowych sąsiadów Polski - Czech i Słowacji. Im dalej na zachód Europy, tym jakość powietrza jest lepsza. Poprawia ją wiatr, którego u nas brakuje.

- W naszej części kontynentu pogoda jest wybitnie smogowa. Nie mamy wiatru, a zgniły wyż z mgłami - powiedział w piątek prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Stąd taka fatalna jakość powietrza i dlatego tak bardzo wyróżniamy się na europejskim tle.

W Krakowie stężenie pyłu PM10 zostało przekroczone o ponad 300 procent. Podobna sytuacja była z zanieczyszczeniami PM2,5, które są groźniejsze dla naszego zdrowia. Miejscami przekraczały normy o 360 procent. Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do chorób nowotworowych i płuc.

Jakość powietrza w Europie w godzinach 9-15 w piątek (European Air Quality Index)

Jakość powietrza w Polsce w godzinach 9-15 w piątek (European Air Quality Index)

W piątkowe popołudnie sytuacja smogowa w Polsce uległa poprawie. Nie oznacza to jednak, że jest już dobrze. Nadal w wielu regionach normy są znacznie przekroczone.

Stężenie pyłu PM10

O godzinie 14 powietrze złej jakości odnotowano w Krakowie przy al. Krasińskiego (155 µg/m3) i Zdzieszowicach (142 µg/m3).

W Oleśnie (101 µg/m3), Opolu (111,55 µg/m3) i Krakowie przy ul. Bulwarowej (84,22 µg/m3) oraz przy ul. Dietla (125,94 µg/m3) powietrze miało jakość niezdrową.

W wielu regionach stacje pomiarowe zarejestrowały średniej jakości powietrze.

Stężenie pyłu PM10 w Polsce o godzinie 14 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

W piątek o godzinie 14 złej jakości powietrzem oddychano w Kędzierzynie-Koźlu (85,73 µg/m3) i Krakowie przy al. Krasińskiego (109 µg/m3).

W Olsztynie (70,26 µg/m3), Łodzi (66 µg/m3), Radomiu (67,33 µg/m3), Lublinie (69 µg/m3), Mielcu (78,77 µg/m3), Krakowie przy ul. Bujaka (77,33 µg/m3) i w Katowicach (68,29 µg/m3) powietrze miało jakość niezdrową.

W przeważającej części kraju powietrze miało także średnią jakość. Tak było między innymi w Warszawie, Włocławku i Kielcach.

Stężenie pyłu PM2,5 w Polsce o godzinie 14 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)