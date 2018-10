"Minusem tej pogody jest smog". Sprawdź, gdzie normy są przekroczone

SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ, CZYM ODDYCHASZ

Prognoza pogody na dziś: słońce rozgości się na niebie - 13-10-2018 W sobotę mieszkańcy całej Polski będą mogli cieszyć się słoneczną aurą. Na przeważającym obszarze kraju temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

- Minusem tej pogody są zanieczyszczenia powietrza - podkreślił w niedzielę we "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl. - To tak bywa przy jesiennych wyżach. Dopóki wyż będzie i ten znikomy ruch powietrza, to smog może się tworzyć - dodał.

Co więcej, wraz z nadejściem chłodnych nocy rozpoczął się sezon grzewczy. To sprzyja emisji zanieczyszczeń.

W niedzielę od rana w niektórych miejscowościach normy zostały przekroczone.

Stężenie pyłu PM10

Około godziny 11 niezdrowe stężenie pyłu PM10 odnotowane zostało w Krakowie (86,46 µg/m3) i Zdzieszowicach (106,62 µg/m3).

Ponadto w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy i Ziemię Łódzką po Śląsk, a także w kilku miastach innych regionów, powietrze miało jakość średnią.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 11.00 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2.5

Najgorsza - zła - jakość powietrza około godziny 11 była w Krakowie (stężenie PM2.5 na poziomie 86,46 µg/m3). Niezdrowe stężenie zanieczyszczeń zaobserwowano we Włocławku (61,1 µg/m3) i Katowicach (62,38 µg/m3). W większości Polski środkowej i południowej jakość powietrza była średnia.

Ponadto w Kędzierzynie-Koźlu przekroczone zostały normy zawartości benzenu w powietrzu (15,74 µg/m3).

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 11.00 (GIOŚ)

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)