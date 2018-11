Polski problem ze smogiem. "Albo coś z tym zrobimy, albo nas to wszystkich pozabija"

Emisja CO2 wciąż rośnie. "Podsycamy ogień, mając środki do jego gaszenia" - 27-11-2018 Globalne emisje gazów cieplarnianych nadal rosną, a dotychczasowe zobowiązania krajów dotyczące ograniczania zmian klimatu są niewystarczające - wynika z opublikowanego we wtorek raportu agendy ONZ do spraw środowiska (UNEP). czytaj dalej

SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ AKTUALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

Z każdym kolejnym rokiem od 2014 roku odnotowujemy wzrost średniej temperatury. Nie ma żadnej wątpliwości, że ocieplenie klimatu się nasila i że to my - ludzie - jesteśmy za nie odpowiedzialni.

Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu, w pierwszym kwartale 2017 roku produkcja energii elektrycznej z węgla stanowiła 80 procent energii elektrycznej w Polsce. To więcej, niż w jakimkolwiek kraju Europy. Kiedyś był to powód do dumy, ale teraz już nie.

Klimat się ociepla

- Od ponad 100 lat naukowcy wiedzą, że jeśli wypuszczamy dwutlenek węgla oraz inne gazy cieplarniane do atmosfery, to planeta się ociepli - mówił profesor doktor Wolfgang Lucht z Instytutu Badań nad Klimatem w Poczdamie.

Najwięcej gazów cieplarnianych do atmosfery emituje energetyka - 42 procent. Innymi źródłami są: transport (16 proc.), przemysł (16 proc.), budynki (10 proc.) i rolnictwo (8 proc.). Pozostałe źródła wynoszą 8 procent.

Emisyjność sektora energetycznego (Maciej Zieliński/PAP)

Jak sobie szkodzimy

WWF: możemy nie nadążyć za zmianami klimatu - 24-11-2018 Świat nauki jest już prawie zgodny, że klimat się zmienia, także za sprawą działalności człowieka. Obecne przemiany zachodzą tak szybko, że możemy nie nadążyć z przystosowaniem się do nich. Problem zmian klimatycznych poruszyła fundacja WWF w filmie "Punkt krytyczny. Energia odNowa" oraz towarzyszącymi mu krótszymi odcinkami. czytaj dalej

Spalając ropę, węgiel i gaz nie tylko szkodzimy naszej planecie, ale i samym sobie. Z nieznanych początkowo przyczyn między 5 a 9 grudnia 1952 roku w Londynie zmarły nagle cztery tysiące osób, a w kolejnych miesiącach osiem tysięcy. Lekarze szybko odkryli, że odpowiedzialny za to był smog. Dziś stał się on naszą specjalnością.

- Polska jest krajem smogu i czerwoną wyspą na mapie Europy pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym i rakotwórczym benzopirenem - mówi Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

W wielu polskich miejscowościach zanieczyszczenie powietrza jest większe niż w Pekinie. Od lat królujemy w rankingach zanieczyszczonych miast Europy. W pierwszej pięćdziesiątce jest dwadzieścia polskich miast, a w pierwszej dziesiątce - sześć. Sytuacja jest tragiczna.

- Mamy problem ze smogiem. Albo zbierzemy się w kupę i coś z tym zrobimy, albo nas to wszystkich pozabija - mówił Maciej Ryś ze Smogathonu.

Emisja dwutlenku węgla na świecie

Kraków zwalcza smog

MSZ promuje Polskę przed szczytem klimatycznym. Klimatolog: w tym spocie pokazano "Nibylandię" - 23-11-2018 Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało spot promujący Polskę w związku ze zbliżającą się Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Spotkanie odbędzie się w grudniu w Katowicach. Zapytaliśmy ekspertów, co sądzą o treściach zawartych w materiale. czytaj dalej

Z tego powodu Kraków wezwał na pomoc wynalazców z całego świata.

- Smogathon to inicjatywa, która ma jedną, nadrzędną misję. Jest to walka ze smogiem, walka z zanieczyszczonym powietrzem za pomocą technologii. Mamy 30 projektów z siedmiu krajów na całym świecie i tak na prawdę jest to konkretna konkurencja - mówił Ryś.

Smog to zwykle problem lokalny. Częściowo odpowiadają za niego transport i przemysł. Główną przyczyną jest jednak palenie węglem złej jakości w nieefektywnych piecach.

- Palimy najgorszym rodzajem węgla: mułami i flotami. To są odpady z produkcji węgla. Wrzucamy trzy razy szuflą do pieca, a wyciągamy dwie szufle pełne rtęci, siarki i popiołu - mówił Marcin Popkiewicz, fizyk i analityk megatrendów.

Smog zabija

"Przy takim zanieczyszczeniu, w Paryżu ogłoszono by alarm" - 12-11-2018 Poniedziałkowe normy jakości powietrza w wielu miejscach Polski pozostawiają wiele do życzenia. To już kolejny dzień, kiedy smog dusi, między innymi mieszkańców Krakowa. W przedszkolach często to właśnie jakość powietrza decyduje o tym, czy dzieci danego dnia wyjdą na spacer. Materiał "Faktów po południu" TVN24. czytaj dalej

Część tych substancji znajduje się później w powietrzu, a my je wdychamy, tak jakbyśmy palili kilka papierosów dziennie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), smog co roku prowadzi do śmierci trzech milionów ludzi, z tego prawie 50 tysięcy w Polsce.

- Smog powoduje nowotwory, zwiększa ryzyko zawałów, zatorów. Spektrum chorób, na które jesteśmy narażeni w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem, jest bardzo duże - tłumaczył Popkiewicz.

Trzeba działać i nie godzić się na oddychanie trującym powietrzem. Władze Krakowa wprowadziły zakaz palenia węglem złej jakości.

W 2017 roku fundacja WWF opublikowała film "Punkt krytyczny. Energia odNowa". Produkcja ma pokazać, w jakim punkcie zmian klimatu jesteśmy i co możemy z tym zrobić, by zapewnić sobie szansę na bezpieczną przyszłość. Filmowi towarzyszą dodatkowe odcinki, przybliżające dokładniej problemy poruszone w produkcji.

Zobacz odcinek "Punk krytyczny - Trujące powietrze":