Poniedziałkowe normy jakości powietrza w wielu miejscach Polski pozostawiają wiele do życzenia. To już kolejny dzień, kiedy smog dusi, między innymi mieszkańców Krakowa. W przedszkolach często to właśnie jakość powietrza decyduje o tym, czy dzieci danego dnia wyjdą na spacer. Materiał "Faktów po południu" TVN24.