W wielu miastach normy jakości powietrza zostały znacznie przekroczone. Sytuacja najgorzej wygląda na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju.

Stężenie pyłu PM10

Około godziny 19 najgorszym - fatalnym - powietrzem oddychali mieszkańcy Nowego Targu (221,99 µg/m3). Źle było w Nowym Sączu (199,77 µg/m3) i Suchej Beskidzkiej (158,82 µg/m3).

W kilkunastu innych miastach, szczególnie na południowym wschodzie Polski, powietrze było niezdrowej i średniej jakości.

Stężenie pyłów PM10 o godzinie 19 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Około godziny 19 stacja pomiarowa w Bielsku-Białej (151,6 µg/m3) zarejestrowała fatalną jakość powietrza.

Powietrzem złej jakości oddychano w Starachowicach (95,36 µg/m3), Mielcu (89,19 µg/m3), Jarosławiu (94,28 µg/m3), Tarnowie (91,22 µg/m3), Krakowie przy al. Krasińskiego (97,48 µg/m3) i przy ul. Bujaka (94,72 µg/m3).

W wielu innych miastach na południu, wschodzie i w centrum kraju powietrze miało niezdrową lub średnią jakość.

Stężenie pyłów PM2,5 o godzinie 19 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do powstawania nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)