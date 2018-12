Smog zalega na Śląsku. W środę bezpłatne przejazdy dla kierowców

SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ AKTUALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

Jak wyniszcza nas smog - 18-12-2018 Naukowcy, lekarze, specjaliści z organizacji pozarządowych. Wszyscy są zgodni - smog zabija. Najmniejsze cząsteczki pyłów zawieszonych dostają się do krwioobiegu, po czym rozchodzą się po całym orgazmie. Z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera 50 tysięcy osób rocznie. czytaj dalej

Bezpłatna komunikacja

W ostatnich dniach jakość powietrza w większości miast województwa śląskiego nie spełnia norm. Prognozy na środę również nie są optymistyczne, zwłaszcza na obszarach: rybnicko-pszczyńskim (ze względu na pyły PM2,5 i PM10) oraz dolin beskidzkich (ze względu na pyły PM10). Zła jakość powietrza ze względu na pyły PM10 prognozowana jest także dla obszaru centralnego i bielsko-cieszyńskiego.

O wprowadzeniu w związku z tym bezpłatnych przejazdów najpierw poinformowały Koleje Śląskie. Bezpłatne przejazdy obowiązują w środę na całej ich sieci, z wyłączeniem odcinka przygranicznego Chałupki-Bohumin oraz pociągów Ornak na odcinku Żywiec-Zakopane, od godziny 00.01 do 24.00.

"Smog realnie nas samych zabija" - 07-12-2018 Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia siedem milionów ludzi rocznie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. O przyczynach tego problemu oraz rosnącej świadomości Polaków mówili w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Rafał Sonik i Mirosław Proppé. czytaj dalej

Następnie biuro prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazało informację o wprowadzeniu w środę bezpłatnych przejazdów także w innych środkach komunikacji publicznej w GZM: autobusach, tramwajach i tyskich trolejbusach.

Zarówno w komunikacji miejskiej na terenie GZM, jak i w Kolejach Śląskich, bezpłatne przejazdy odbywają się na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kierowcom (którzy nie muszą być właścicielami pojazdu) może towarzyszyć bezpłatnie jedna osoba.

Bezpłatne przejazdy w Rybniku

Samorząd Rybnika podał, że wobec prognozy dla obszaru rybnicko-pszczyńskiego przejazdy autobusami na wszystkich liniach organizowanych przez tamtejszy Zarząd Transportu Zbiorowego będą bezpłatne.

"Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej w sytuacji przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza powyżej 200 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu zawieszonego PM10 będzie już standardem na terenie Rybnika" - zapowiedział cytowany w informacji miasta prezydent Piotr Kuczera.

"Chciałbym jednak zwrócić uwagę wszystkich mieszkańców na to, że tego rodzaju działanie nie rozwiązuje problemu. Dopóki sami nie zmienimy swoich przyzwyczajeń związanych z ogrzewaniem domów i dopóki prawo w Polsce w tej kwestii się nie zmieni, wciąż będziemy borykać się z problemem smogu" - zastrzegł Kuczera.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do powstawania nowotworów i chorób dróg oddechowych.