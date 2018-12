SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ AKTUALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

Prognoza pogody na dziś: aura podzieli Polskę na pół - 18-12-2018 We wtorek na niebie pojawi się na ogół sporo chmur, jednak wystąpią tez liczne przejaśnienia. Popada też śnieg i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie będzie trzymał lekki mróz, na zachodzie temperatura wzrośnie do 3 stopni Celsjusza. czytaj dalej

We wtorek rano w wielu regionach Polski stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu były podwyższone. Najgorsza sytuacja panowała w regionach południowych i centralnych.

Stężenie pyłu PM10

O godzinie 9 rano powietrzem o złej jakości oddychali mieszkańcy Torunia (na stacji pomiarowej przy ul. Storczykowej odnotowano stężenie pyłu PM10 na poziomie 166 µg/m3), Kielc (146 µg/m3), Nowin (153,53 µg/m3), Połańca (160 µg/m3), Mielca (198 µg/m3) i Tarnowa (143 µg/m3).

Powietrze było niezdrowe między innymi w Bydgoszczy, Poznaniu, Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim czy Przemyślu.

W większości kraju powietrze miało średnią jakość.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 9 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

W przypadku pyłu PM2,5 o godzinie 9 na prawie wszystkich stacjach pomiarowych dopuszczalne stężenia pyłu w powietrzu zostały przekroczone.

Najgorszym powietrzem oddychali mieszkańcy Kielc (145 µg/m3), Połańca (130,54 µg/m3) oraz Mielca (139,51 µg/m3). Określano je jako fatalne.

Powietrze miało złą jakość w Poznaniu, Włocławku, w większości stacji pomiarowych w Warszawie, w Otwocku, Żyrardowie, Lublinie, Tarnowie i miejscami w Krakowie.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 9 (GIOŚ)

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do powstawania nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)