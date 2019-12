Dym dusi Sydney. "Takie warunki są zagrożeniem dla zdrowia"

"Szokujące doświadczenie". Wyspa pokryta jest popiołem, ośmiu osób nadal nie odnaleziono - 10-12-2019 Co najmniej pięć osób zginęło, a 31 zostało rannych po erupcji wulkanu-wyspy White w Nowej Zelandii. Zaginionych nadal jest osiem osób. Władze podkreślają, że szanse na odnalezienie żywych są niewielkie. czytaj dalej

Wtorek to kolejny dzień suchej i gorącej pogody w Australii. W niektórych częściach kraju temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Taka pogoda tylko podsyca wybuchy kolejnych pożarów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Nowej Południowej Walii.

Oprócz upału dużym zagrożeniem jest dym docierający do Sydney, który w ostatnich tygodniach utrudniał normalne funkcjonowanie mieszkańcom miasta.

- Ten okres zadymienia jest bez precedensu. Takie warunki są zagrożeniem dla zdrowia ludzi - powiedział Richard Broome, szef resortu zdrowia środowiskowego rządu Nowej Południowej Walii. Wiele osób cierpi z powodu podrażnionych oczu, nosa i gardła, ale najbardziej zagrożone są dzieci oraz osoby starsze. Według danych rządowych we wtorek poziom zanieczyszczenia w niektórych częściach Sydney przekroczył szkodliwy poziom 11 razy.

Sydney w dymie

Kłęby dymu spowijają Sydney od ponad dwóch tygodni. Niebo zrobiło się pomarańczowe, co znacznie ogranicza widzialność. Wielu mieszkańców musi nosić maski antysmogowe. Smog przedostaje się nawet do domów, co w niektórych przypadkach aktywowało czujniki dymu. Z powodu słabej widzialności zatrzymano ruch promów w porcie. Smog przykrył też ikoniczne budynki miasta: Sydney Opera House i Sydney Harbour Bridge.

Sydney Opera House zasnuta smogiem (PAP/EPA/JOEL CARRETT)

Niektórzy uciekają

Pożary w Australii zdarzają się co roku podczas gorącego i suchego lata, ale w tym roku są one szczególnie niebezpieczne. Zdaniem ekspertów jednym z powodów skrajnego wysuszenia lasów są zmiany klimatu.

Nie wydano oficjalnych nakazów ewakuacji, ale wielu mieszkańców w strachu o życie opuściło swoje domy. - Wiele osób zdecydowało się uciekać, ja zamierzam zrobić to samo - powiedział Barry Calvert, burmistrz miasta Hawkesbury.

W stanach Nowa Południowa Walia, Victoria i Queensland płonie ponad 100 pożarów, wiele z nich trwa od listopada.

Pożary w Australii (PAP/EPA)



































Teraz przyjdą burze

Po tropikalnych upałach do części Nowej Południowej Walii we wtorek wieczorem mają przyjść gwałtowne burze. Biuro Meteorologiczne (BOM) wydało ostrzeżenia przed opadami gradu i ulewami, które mogą powodować powodzie błyskawiczne.