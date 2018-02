NASZ SERWIS SMOGOWY - TU SPRAWDZISZ AKTUALNY STAN POWIETRZA

"Bez cienia wątpliwości smog zabija". Katowice próbują z nim walczyć - 16-02-2018 Piątek w Katowicach został określony jako paryski dzień. Oznacza to, że zanieczyszczenie powietrza jest na takim poziomie, że w stolicy Francji zostałby już ogłoszony alarm smogowy. Jak miasto sobie radzi? czytaj dalej

Zabierz towarzysza

Już po raz kolejny w tym roku przewoźnik zdecydował się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji kolejowej z powodu prognozowania pojawienia się złej jakości powietrza.

Prognozy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że w poniedziałek 19 lutego stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu mogą w części regionu - głównie w dolinach beskidzkich - znacząco przekroczyć dopuszczalne normy sprawiając, że jakość powietrza będzie bardzo zła.

- Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu Kolejami Śląskimi, wystarczy podczas kontroli biletów okazać ważny dowód rejestracyjny. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji akcji, w tym roku nie trzeba być właścicielem pojazdu. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą - podał w niedzielę przewoźnik.

Bezpłatne przejazdy obowiązują w całej sieci Kolei Śląskich, z wyłączeniem odcinka przygranicznego Chałupki–Bohumin oraz pociągów "Ornak" na odcinku Żywiec–Zakopane. Możliwość darmowego transportu będzie obowiązywać przez cały poniedziałek, od godziny 00.01 do 24.00.

Koleje Śląskie są spółką należącą do samorządu województwa śląskiego. O ewentualnym przedłużeniu akcji na kolejne dni przewoźnik będzie każdorazowo informować.

Za darmo jedynie koleją

"Do celu jeszcze bardzo daleko". Jak Polska walczy ze smogiem - 15-02-2018 Problem smogu w Polsce jest coraz częściej poruszany. Stosuje się coraz więcej środków zapobiegawczych oraz wprowadza specjalne programy. Jednak mimo wszystko do zrobienia więcej jest "przed nami" niż "za nami". czytaj dalej

Bezpłatne przejazdy mają zachęcać kierowców do pozostawienia aut w garażach i do korzystania z transportu kolejowego. Zdaniem ekspertów, choć na zły stan powietrza wpływają przede wszystkim nieekologiczne piece i spalanie materiałów opałowych złej jakości, to również emisja spalin samochodowych ma niemałe znaczenie. Udział transportu samochodowego w miastach w tworzeniu smogu jest szacowany na kilkanaście do nawet kilkudziesięciu procent.

Decyzja w sprawie bezpłatnych przejazdów dla kierowców nie została jednak podjęta w innych środkach komunikacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Darmowe przejazdy w autobusach, tramwajach i tyskich trolejbusach będą możliwe jeżeli również dla centralnej części województwa śląskiego prognozowana będzie bardzo zła jakość powietrza.

Pogoda wspiera zanieczyszczenia

Minister środowiska: pod koniec trzeciej kadencji PiS Polacy nie będą nosić masek antysmogowych - 15-02-2018 Poprawimy jakość powietrza w Polsce - mówił w wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej" minister środowiska Henryk Kowalczyk. Podkreślił też, że rząd przeznaczył ponad 20 miliardów złotych na termomodernizację, ograniczenie szkodliwych emisji. czytaj dalej

Służby środowiskowe ostrzegają przed ryzykiem przekroczenia poziomów alarmowych. Smog potęgują obecne warunki pogodowe - niewielki mróz oraz słaby wiatr lub jego brak. Przyczyniają się one do utrudnienia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w sytuacji zwiększonej ich emisji z sektora komunalnego. Właśnie takie warunki meteorologiczne są prognozowane w poniedziałek w części województwa śląskiego, m.in. na Żywiecczyźnie.

Dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześcienny w ujęciu dobowym. Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 µg/m3 jakość jest świetna, między 21 a 60 µg/m3 - dobra, 61-100 µg/m3 - średnia, 101-140 µg/m3 - niezdrowa, 141-200 µg/m3 - zła, a powyżej 200 - fatalna. Przekroczenie 300 pyłu na metr sześcienny oznacza alarm smogowy.

Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą między innymi siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren.

Z powodu smogu osoby cierpiące na choroby serca mogą odczuwać ból w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, czy znużenie. Przy przewlekłych chorobach układu oddechowego osoby narażone na wdychanie zanieczyszczeń mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegmę, dyskomfort w klatce piersiowej oraz świszczący, spłycony oddech. Ponadto w okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.