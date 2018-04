Filtr po dobie jest czarny jak węgiel. Pyłomierz pokazuje smog - 23-02-2018 Tego typu samoobsługowe urządzenia są rozlokowane po całej Polsce. Pyłomierze, bo o nich mowa, pokazują nam dobitnie, jak wygląda smog. Filtry, które po zaledwie dobie są czarne jak węgiel unaoczniają, jak bardzo zanieczyszczonym powietrzem oddychamy. We Wrocławiu jakość powietrza zaczął monitorować dron. czytaj dalej

O poważnym problemie ze smogiem najczęściej mówią mieszkańcy dużych miast, Polski południowej - województw śląskiego oraz małopolskiego - oraz Mazowsza. Smogu w swojej okolicy nie dostrzegają najczęściej mieszkańcy wsi z północno-wschodniej oraz wschodniej części Polski.

Sprawdzamy jakość powietrza?

Ponad jedna trzecia badanych sprawdza w okresie jesienno-zimowym jakość powietrza w swojej okolicy, korzystając z informacji np. na stronach internetowych, za pośrednictwem specjalnych aplikacji lub też w telewizji. Dwukrotnie więcej jednak - 64 procent - jest ludzi, którzy się tym w ogóle się tym nie interesują.

Jak się bronić przed smogiem?

Skąd się bierze smog?

56 proc. respondentów jest zdania, że zanieczyszczenie powietrza jest w głównej mierze efektem spalin pochodzących z kotłów i pieców w gospodarstwach domowych. Drugim najczęściej wskazywanym (21 proc.) źródłem smogu jest transport drogowy. 14 proc. wskazało na przemysł i energetykę.

Czym się ogrzewamy?

59 proc. badanych zadeklarowało, że w swoich gospodarstwach domowych wykorzystuje do ogrzewania przede wszystkim piece i kotły węglowe. 20 proc. korzysta z ciepła sieciowego, 19 proc. - z ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego we własnym zakresie. Ogrzewanie sieciowe przeważa w największych aglomeracjach. Na wsi niemal wyłącznie korzysta się z pieców lub kotłów węglowych, sporadycznie zaś - z własnego ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego. W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców najliczniejsza grupa badanych – około połowy – deklaruje wykorzystywanie pieców lub kotłów węglowych.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)

Zapłacilibyśmy więcej?

CBOS sprawdziło, w jakim stopniu badani byliby gotowi ponieść dodatkowe koszty związane z ogrzewaniem, po to, by przyczynić się do ograniczenia smogu. 43 proc. badanych nie zgodziłoby się na jakiekolwiek podwyżki opłat, zaakceptowałoby je 30 proc. Przeciętny, akceptowalny wzrost kosztów waha się - w zależności od metody obliczeń - od 10 do blisko 15 proc. CBOS podkreśla, że odpowiedzi osób palących w kotłach lub piecach na węgiel nie różnią się znacząco od deklaracji ogółu badanych.

Jak walczyć ze smogiem?

Jako działania najbardziej przydatne dla ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w ich miejscowości i okolicy respondenci najczęściej wskazywali wycofanie z rynku złej jakości węgla (45 proc.) oraz dopłaty dla najuboższych do wymiany starych kotłów (44 proc.). Wśród innych oczekiwanych działań znalazły się też dopłaty do opału dla najuboższych (35 proc.), kary dla palących śmieciami lub innym paliwem złej jakości (33 proc.), dofinansowanie docieplania budynków (32 proc.), a także wsparcie dla wykorzystywania ekologicznych systemów grzewczych (29 proc.).



Do najbardziej rozpowszechnionych działań podejmowanych w celu codziennej ochrony przed smogiem ankietowani zaliczyli zamykanie w domu okien (30 proc.) i niewychodzenie na zewnątrz (20 proc.).