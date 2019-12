Miasto zduszone smogiem. Ogromny problem w Sarajewie - 09-12-2019 Zanieczyszczenie powietrza w stolicy Bośni i Hercegowiny - Sarajewie - osiągnęło w ostatnich dniach niebezpieczny poziom. Władze ostrzegają przed wychodzeniem z domów - podała w niedzielę agencja Associated Press. czytaj dalej

80 centymetrów nad ziemią

Aby uczestniczyć w tej inicjatywie wystarczy poprosić o mały czujnik."NO2 - nie, dziękuję" - to hasło kampanii, której celem jest sprawdzenie poziomu groźnego dla zdrowia dwutlenku azotu występującego w zanieczyszczonym przez transport i przemysł powietrzu. Poza tym, jak wyjaśniono, chodzi o to, by mając już wyniki pomiarów wywierać nacisk na władze miasta i dzielnic po to, by doprowadziły do poprawy sytuacji i ograniczenia ruchu samochodów.

Z inicjatywą masowego pomiaru smogu wystąpiło między innymi stowarzyszenie "Obywatele na rzecz świeżego powietrza".

Gęsty smog w Teheranie. Zamknięte szkoły i uczelnie - 30-11-2019 Władze Teheranu podjęły decyzję o zamknięciu przedszkoli, szkół i uczelni ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Zawieszone zostały wszelkie imprezy sportowe, a osobom starszym i dzieciom zalecono pozostanie w miarę możliwości w domach. czytaj dalej

Trzy włoskie miasta

"To przykład zaangażowania w naukę i dowód siły społeczności"- wytłumaczyła prezes tej organizacji Anna Gerometta na łamach dziennika "La Repubblica". Przypomniała, że dwutlenek azotu szczególnie szkodzi dzieciom. Dlatego postanowiono, że część urządzeń do pomiaru stanu zanieczyszczenia tym gazem zostanie umieszczonych 80 centymetrów nad ziemią, zgodnie ze wzrostem najmłodszych, którzy wdychają spaliny.W Rzymie do udziału w akcji zaproszono mieszkańców, a także szkoły, wspólnoty mieszkaniowe, firmy. Wystarczy zgłosić swój udział na stronie internetowej i zamówić zestaw do pomiaru poziomu trującej substancji. Urządzenia zostaną zainstalowane na cztery tygodnie w lutym w miejscach wybranych przez uczestników akcji. Zebrane w ten sposób dane otrzyma następnie do analiz komitet złożony z badaczy z kilku uczelni w kraju. Publikację map zanieczyszczeń zapowiedziano na maj.- Wyniki uzyskiwane przez liczniki są absolutnie wiarygodne - zapewnili eksperci w dziedzinie epidemii środowiskowej we władzach stołecznego regionu Lacjum, również uczestniczący w tym obywatelskim projekcie naukowym.

Akcja pomiaru odbędzie się jednocześnie w Rzymie, Mediolanie i Neapolu, czyli w trzech miastach, które łączy wspólna plaga, jaką jest fatalny stan powietrza. Kampania zaczęła się od zainteresowania rodziców małych dzieci, zaniepokojonych tym, czym one oddychają.



- Teraz wszyscy obywatele mogą być strażnikami powietrza - podkreślają pomysłodawcy kampanii "NO2- nie, dziękuję".