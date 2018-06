"Smog jest również problemem okresu letniego". Gęsta warstwa zanieczyszczeń nad Delhi

Ponad setka dzieci złożonych w ofierze. Podobnego miejsca nie ma nigdzie indziej - 15-06-2018 Na północy Peru archeolodzy natrafili na szczątki ponad 100 dzieci liczące sobie ponad 1000 lat. czytaj dalej

Od wtorku nad Delhi, stolicą Indii, zalega gęsty smog. Rządowe urządzenia monitorujące poziom zanieczyszczenia odnotowały zawartość pyłów zawieszonych PM10 w powietrzu na poziomie 999 mikrograma na metr sześcienny. Dla porównania: dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi do 50 µg/m3. Nie jest więc źle, jest wręcz fatalnie.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Jakość powietrza pogarsza się

Kłębiące się chmury pyłu i piasku spowodowały gwałtowny wzrost poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Widok gęstego smogu pochłaniającego Delhi unaocznił problem jakości powietrza w tym mieście - to, czym oddychają ludzie, jest problemem pojawiającym się nie tylko w okresie zimowym. Jak się okazuje, jest całoroczny.

W Delhi jakość powietrza zwykle gwałtownie zaczyna pogarszać się w październiku. Najgorzej jest właśnie w okresie zimowym. Związane jest to ze zmianą cyrkulacji powietrza. Niska temperatura i słaby wiatr zatrzymują zanieczyszczenia bliżej ziemi. Dane opublikowane przez Centralną Komisję Kontroli Zanieczyszczeń Rządowych pokazują, że jakość powietrza każdego kwietnia i maja od ostatnich trzech lat została zaklasyfikowana jako "bardzo niezdrowa". Oznacza to, że stężenie pyłów PM10 wynosiło 201-300 µg/m3. W okresie największych opadów deszczu, czyli w lipcu i sierpniu, jakość powietrza jest najlepsza.

Wstrzymanie prac budowlanych

Kleszcz rozpaczliwie walczył o życie. Koszmar utrwalony na sto milionów lat - 15-06-2018 Kleszcz wpadł w pajęczą sieć. Podjął desperacką próbę uwolnienia się. Ale pająk nie zamierzał na to pozwolić. Oplótł kleszcza swymi nićmi. Wówczas z pobliskiego drzewa kapnęła kropla żywicy. Dramatyczną scenę uwieczniła na sto milionów lat. czytaj dalej

akość jest wtedy, gdy

W ciągu ostatnich trzech lat tylko jeden dzień (12 kwietnia 2018 roku) został zaklasyfikowany jako "zadowalający". Stężenie pyłów PM10 wynosiło wówczas 99 µg/m3. Zadowalająca jPM10 jest w granicach 51-100 µg/m3.

- Wyraźnie widać, że smog jest również problemem okresu letniego - powiedziała w wywiadzie dla dziennika "The Guardian" Aishwarya Sudhir, badająca jakość powietrza w Indiach. Władze nakazały wstrzymanie prac budowlanych w stolicy i miastach satelickich. Chcą w ten sposób zmniejszyć poziom zanieczyszczeń. Lekarze zalecili, aby ludzie pozostali w domach tak długo, jak będzie to możliwe. Według meteorologów warstwę pyłu dodatkowo zatrzymuje wysoka temperatura, która wynosi 40 stopni Celsjusza.

Sudhir podkreśliła, że wzrost zanieczyszczenia powietrza w tym tygodniu to wyraźny sygnał ostrzegawczy. To, czym oddychają mieszkańcy Delhi, rzadko jest bezpieczne.

Choroby układu oddechowego

Indie - kraj, w którym znajduje się czternaście z dwudziestu najbardziej zanieczyszczonych miast świata - ma najwyższy wskaźnik chorób układu oddechowego. Najbardziej podatne są na nie dzieci. Wysokie stężenie pyłu może powodować u nich zwyrodnienia płuc. Wiodący specjalista od pulmonologii, Arvind Kumar, zaobserwował, że pacjenci chorujący na nowotwory płuc są coraz młodsi, więcej jest też ciepiących na nie kobiet.

Eksperci do spraw zdrowia publicznego podali, że poziom zanieczyszczeń w niektóre dni listopada ubiegłego roku odpowiadał wypaleniu 50 papierosów dziennie.