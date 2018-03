Po kilku dość wietrznych dniach, kiedy odzwyczailiśmy się od smogu, we wtorkowy poranek wielu mieszkańców Polski oddycha powietrzem, którego jakość cieszyć nie może. Około godziny 8 rano najgorzej, bo fatalnie, było w Toruniu, Grudziądzu i Bydgoszczy.

Na południu Polski i nad Bałtykiem we wtorek rano większych powodów do niepokoju nie było, gdyż jakość powietrza była co najmniej średnia, częściej - dobra i świetna.

Inaczej było w pasie ciągnącym się ukośnie od północnego wschodu Polski po Dolny Śląsk. Tam w wielu miejscach oddychano powietrzem o jakości złej, a nawet fatalnej.

Stężenie pyłu PM10

Przed godziną 8 rano pod względem stężenia pyłów PM10 fatalnie było w Grudziądzu (329 µg/m3) i Toruniu (330 µg/m3).



Powietrze złej jakości było między innymi w: Gołdapi (188 µg/m3), Ełku (195 µg/m3), Płocku (150 µg/m3) czy Bydgoszczy (185 µg/m3).

Niezdrowo było między innymi w: Łomży (115 µg/m3), Kaliszu (123 µg/m3) czy Elblągu (109 µg/m3).

Stężenie pyłów PM10 w Polsce 20 marca po godzinie 7:30

Stężenie pyłu PM2,5

Największą zawartość pyłów PM2,5 w powietrzu odnotowano przed godziną 8 rano w Bydgoszczy, gdzie sytuacja była fatalna (122 µg/m3). Zła była jakość powietrza między innymi w: Toruniu (105,6 µg/m3), Kaliszu (104,7 µg/m3) czy Płocku (90,9 µg/m3).

Niezdrowe było natomiast powietrze w takich miastach, jak: Wrocław (66,7 µg/m3), Żyrardów (80,9 µg/m3) czy Otwock (63 µg/m3).

Stężenie pyłów PM2,5 w Polsce 20 marca po godzinie 7:30

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)

Co potrafi zrobić nam smog?

W skład pyłów zawieszonych (PM10 oraz PM2,5) wchodzą m.in.: siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa pył PM2,5 za najgroźniejszy dla ludzkiego zdrowia spośród wszystkich zanieczyszczeń powietrza. W jego skład wchodzą rakotwórcze substancje, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - np. benzo(a)piren. Zgodnie z rekomendacjami WHO dobowa norma dla pyłu PM2,5 powinna wynosić 25 µg/m3.

PM2,5, czyli drobne frakcje pyłów, mogą przenikać do krwiobiegu, a dłuższe narażenie na ich wysokie stężenia może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra wchłaniane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Są w stanie także powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

Jak podaje Polski Alarm Smogowy, PM10, czyli pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów, są absorbowane w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Powodują podobne reakcje jak w przypadku pyłu PM2,5. Przyczyniają się również do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek.

Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).

Jak się chronić?

W momencie, gdy stężenie zanieczyszczeń przekracza normy, przebywanie na dworze jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Narażamy na niebezpieczeństwo przede wszystkim nasze drogi oddechowe. Szczególnie zagrożone są osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Jeżeli tylko jest to możliwe, zaleca się im, żeby nie wychodzili z domu. Zdrowi dorośli powinni zaś powstrzymywać się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.