SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Pogoda na jutro: w nocy mróz, w dzień lokalnie popada deszcz - 08-03-2020 Noc miejscami zrobi się mroźna. Temperatura spadnie do -3 stopni Celsjusza. W poniedziałek w części kraju popada deszcz, ale zrobi się cieplej. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. czytaj dalej

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

W niedzielę po godzinie 20 w niektórych regionach Polski jakość powietrza była zła.

Najwyższe stężenie pyłu PM2,5 wykazały stacje pomiarowe w Dębicy. Odnotowano tam 107 µg/m3. Oznacza to 297 procent normy dobowej. W Starachowicach stężenie wyniosło 84 µg/m3 (233 proc. normy), a w Bielsku-Białej 89 µg/m3 (247 proc. normy).

Pod względem stężenia pyłu PM10, najgorsza sytuacja panowała w Żywcu - 138 µg/m3 (229 proc. normy). Powietrzem nieco lepszej, ale nadal niezdrowej jakości oddychali mieszkańcy Nowego Targu - 104 µg/m3 (173 proc. normy), Dębicy - 115 µg/m3 (191 proc. normy) i Goczałkowicach-Zdroju - 109 µg/m3 (181 proc. normy).

Jest też wiele miejsc, gdzie powietrze ma niezdrową i średnią jakość.

Poziom stężenia pyłu PM2,5 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Poziom stężenia pyłu PM10 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometrów. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.