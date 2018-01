Problemem jest nie tyle walka z węglem, co ze skutkami jego spalania. Politycy planują, jak działać długoterminowo, w międzyczasie smog dusi i zabija, a my niewiele sobie z tej wiedzy robimy. Palimy czymkolwiek i w czym popadnie. Na szczęście jest coraz więcej sposobów, aby sprawdzić, co przeminęło z wiatrem. Zobacz materiał programu "Polska i Świat".