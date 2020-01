SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Pogoda na dziś: opady deszczu i deszczu ze śniegiem - 27-01-2020 Przed nami na ogół pochmurny dzień. Będą miejsca, w których należy spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 stopni Celsjusza. czytaj dalej

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

W poniedziałkowy poranek dobowe normy stężenia szkodliwych pyłów są przekraczane. Jakość powietrza określa się jako fatalną i złą.

Fatalnie i źle

O godzinie 5 powietrzem fatalnej jakości oddychali mieszkańcy Nowego Targu. Stacja pomiarowa wskazała stężenie pyłu PM10 na poziomie 222,83 µg/m3. To 371 procent przyjętej normy dobowej.

Fatalnie jest też w Jarosławiu (woj. podkarpackie). Odnotowano tam stężenie pyłu PM2,5 równe 163,68 µg/m3, co oznacza 545 proc. normy dobowej. Podobnie jest w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie). Czujniki pyłu PM2,5 pokazały wartość 161 µg/m3, czyli 536 proc. normy dobowej.

W wielu miastach Polski jakość powietrza określana jest jako zła. W Krakowie przy al. Krasińskiego odnotowano 92,66 µg/m3 stężenia pyłu PM2,5. To 308 proc. normy dobowej. Równie źle pod względem stężenia pyłu PM2,5 było w Połańcu (woj. świętokrzyskie) - 105 µg/m3 (350 proc. normy dobowej), Kielcach - 84,65 µg/m3 (282 proc. normy dobowej) i w Gutach Dużych (woj. mazowieckie) - 85,22 µg/m3 (284 proc. normy dobowej).

Mieszkańcy wielu miast południowej i centralnej Polski oddychali powietrzem o niezdrowej i średniej jakości.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 5 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 5 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrogramów na metr sześcienny. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrogramów na metr sześcienny. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.