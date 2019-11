Zmiany klimatu "zagrażają losom ludzkości" - 06-11-2019 Raport o katastrofalnych skutkach zmian klimatu opublikowano na łamach czasopisma "BioScience". Jego autorzy ostrzegają, że zmiany klimatyczne nasilają się szybciej niż wcześniej przewidywano. Pod artykułem podpisało się już ponad 11 tysięcy naukowców ze 150 krajów. czytaj dalej

- Czy jest sens zwracać uwagę na szkodliwość smogu? Oczywiście - mówiła we "Wstajesz i wiesz" Katarzyna Guzek, rzeczniczka prasowa Greenpeace. Uważa, że dzięki akcjom zwracającym uwagę na to, że w Polsce jest smog, i jest on problemem większości kraju, zaczęto walczyć o poprawę jakości powietrza.

- Gdyby nie te wszystkie akcje, które zapoczątkował Polski Alarm Smogowy, to tak naprawdę niewiele można by oczekiwać od polityków, jeśli chodzi o zmiany na poziomie systemowym. A tego tak naprawdę potrzebujemy, jeżeli chcemy, żeby powietrze w Polsce się poprawiło - dodała.

Wymiana kopciuchów

Rzeczniczka prasowa Greenpeace mówiła, że podnoszenie poziomu świadomości społecznej jest bardzo ważne. Obecnie większość z nas ma aplikacje, które pokazują, jaka jest jakość powietrza danego dnia w miejscowości, w której mieszkamy.

- Ostatni rok, czyli ten w którym został zainicjowany program "Czyste Powietrze", nie przynosi takich rezultatów, jakie powinien przynieść. Wymiana kopciuchów, tych pieców, które są najbardziej szkodliwe dla jakości powietrza, nie przebiega tak szybko jak mogłaby przebiegać - zaznaczyła. Dodała, że wnioski o wymianę pieców składane przez obywateli rozpatrywane są bardzo długo. - Te procedury są po prostu dość skomplikowane, co zniechęca też osoby, które mogłyby aplikować o zwrot inwestycji na wymianę pieca lub termomodernizację - dodała.

- My musimy pamiętać o tym, że ciągle Polska jest krajem, który jest mocno uzależniony od spalania węgla. Musimy zacząć myśleć o tym, jak w ogóle odchodzić od tego węgla. Już nie tylko ze względu na poprawę jakości powietrza, ale również na kryzys klimatyczny - mówiła Katarzyna Guzek.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

Pytanie brzmi - czy podnosić świadomość obywateli w zakresie jakości powietrza, czy podnosić kary, żeby zmotywować ich do dbania o środowisko.

Zdaniem Guzek poziom świadomości Polek i Polaków w zakresie jakości powietrza jest już bardzo wysoki. - Będę skłaniać się ku temu, żeby zaostrzać kary - podkreśliła.

Nieuchronność kary

W Krakowie specjalistyczne drony sprawdzają przestrzeganie zakazu palenia węglem. Od 1 września na terenie całego miasta obowiązuje całkowity zakaz palenia w piecach paliwami stałymi. Dotyczy on nie tylko pieców i palenisk węglowych, ale także kominków i ciężkich stacjonarnych grillów.

Zadaniem drona jest podlatywanie pod kominy i sprawdzanie, czy ktoś pali w piecu zakazanymi materiałami. Niekiedy wydobywający się z kominów dym jest parą wodną lub dymem pochodzącym ze spalania gazu. Jeżeli kontrola wykaże, że ktoś łamie przepisy, wówczas straż miejska może nałożyć mandaty albo skierować sprawę do sadu.

Katarzyna Guzek dodała, że w taką akcję, jak ta w Krakowie, zaangażowanych jest wiele osób. - W przypadku naruszeń norm cały system jest w stanie zadziałać bardzo szybko. Można od razu przyjść, zrobić kontrolę i wlepić mandat - tłumaczyła.

Jak zatem walczyć ze smogiem? - Nieuchronność kary, czyli przede wszystkim zainwestowanie środków, żeby uruchomić monitoring, żeby takie kontrole były częstsze, żeby kara była na tyle dotkliwa, aby przeciwdziałać spalaniu tego, co nie powinno znaleźć się w piecach - skwitowała.

Posłuchaj całej rozmowy z Katarzyną Guzek: