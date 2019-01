Jest fatalnie. Południe Polski tonie w smogu

Czy za zamkniętymi drzwiami jesteśmy bezpieczni od smogu? - 11-01-2019

W sezonie grzewczym powraca w Polsce problem smogu. W mediach słychać wtedy komunikaty, by wstrzymać się od aktywności fizycznej na wolnym powietrzu, a mieszkania opuszczać najrzadziej, jak to możliwe. Ale czy we wnętrzach naszych domów rzeczywiście schronimy się przed zanieczyszczonym powietrzem? Badania wykazują, że niekoniecznie. czytaj dalej