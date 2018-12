SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ AKTUALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

Polski problem ze smogiem. "Albo coś z tym zrobimy, albo nas to wszystkich pozabija" - 29-11-2018 Przez miliony lat natura regulowała klimat Ziemi. Jednak za sprawą paliw kopalnych zaczęliśmy zagrażać naszej planecie. Jedno jest pewne - nadszedł czas na zmiany. Kwestią zanieczyszczenia powietrza zajęła się fundacja WWF w filmie "Punkt krytyczny. Energia odNowa" oraz towarzyszącymi mu krótszymi odcinkami. czytaj dalej

Stężenie pyłu PM10

Dzięki silniejszym porywom wiatru przez chwilę mogliśmy odpocząć od smogu. Jednak w środę późnym popołudniem wiele stacji pomiarowych pokazało podwyższone stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu.

Przed godziną 19 najgorszym, bo fatalnym, powietrzem oddychali mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, gdzie stężenie pyłu PM10 wyniosło 257,6 µg/m3.

Powietrze miało złą jakość w: Lęborku (147,5 µg/m3), Dzierżoniowie (145,72 µg/m3), Nowej Rudzie (149,54 µg/m3), Lublińcu (159 µg/m3), Rybniku (186,86 µg/m3), Żywcu (142,9) oraz w Suchej Beskidzkiej (150,83 µg/m3).

Najlepsza sytuacja smogowa panowała w regionach wschodnich kraju.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 18.40 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

W przypadku pyłu PM2,5 przed godziną 19 nigdzie powietrze nie miało fatalnej jakości, jednak w niektórych miastach było źle: we Włocławku (stężenie PM2,5 na poziomie 106,7 µg/m3), w Zgierzu (89 µg/m3) oraz w Bielsku-Białej (100,91 µg/m3).

Ponadto w Żarach, we Wschowej, w Poznaniu i Łodzi powietrze okazało się niezdrowe.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 18.40 (GIOŚ)

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwijania się nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)