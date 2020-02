Dobry oczyszczacz powietrza usuwa nie tylko smog. Jakie inne zagrożenia kryją się w powietrzu w Twoim domu? - 15-01-2020 Zanieczyszczenia powietrza zwykliśmy utożsamiać przede wszystkim ze smogiem, od jakiegoś czasu uważanym w Polsce za wroga numer jeden. Okazuje się jednak, że nawet w domowym powietrzu spotkać można sporo substancji szkodliwych dla ludzkiego zdrowia. Wiele z nich kryje się w klejach, farbach czy lakierach (znajdujących się w dywanach, wykładzinach i materiałach budowlanych), a także w dezodorantach czy… w środkach używanych do odstraszania moli. czytaj dalej

- Zanieczyszczenia szkodzą nie tylko rozwijającym się płucom, ale mogą również trwale uszkodzić mózg, a tym samym zagrozić przyszłości naszych dzieci - mówiła doktor Katarzyna Musioł, kierowniczka oddziału pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Ordynatorka powołuje się na badania naukowców, choćby lekarzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przebadali oni półtora tysiąca dzieci w całym kraju.

- Na setkę dzieci, które zgłaszają się do lekarza z powodu przeziębienia i kaszlu, 15-16 z nich kaszle czy kicha z powodu smogu. Tam, gdzie są najbardziej zanieczyszczone miejscowości, tam czterokrotnie częściej rodzice raportowali astmę u dzieci, niż miało to miejsce w regionach bardzo czystych, czyli Pomorze i Mazury - tłumaczył dr hab. Wojciech Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mocny przekaz

Kierownik oddziału rybnickiego szpitala na sesji rady miasta ostrzegała, że smog jest niebezpieczny dla dzieci. Podawała przykłady najmłodszych pacjentów, którzy cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza. O smogu mówi się dużo, rzadko jednak przekaz jest aż tak mocny.

- Na naszym oddziale leczonych jest sześcioro niemowląt z RSV wirusem, niemowląt, które się duszą - mówiła Musioł. - W zeszłym miesiącu przekazaliśmy dwumiesięczne niemowlę na OIOM, dlatego, że nie potrafiło oddychać, dlatego właśnie, że miało ten wirus. A tu [dzięki przykładom pacjentów - przypis redakcji] widzicie państwo, namacalnie, że jest korelacja pomiędzy występowaniem tego wirusa a smogiem - tłumaczyła.

Wirus RSV jest głównym patogenem odpowiedzialnym za infekcje dróg oddechowych u większych dzieci oraz najczęstszą przyczyną chorób dolnych dróg oddechowych u niemowląt. Drogą szerzenia zakażenia jest droga kropelkowa. Zanieczyszczone powietrze sprawia, że choroby wywoływane przez wirus RSV przebiegają ciężej.

Smog groźny w łonie matki

Smog nie bez znaczenia jest też dla zdrowia dzieci, które dopiero przyjdą na świat.

- Jeśli kobieta przebywa w zanieczyszczonym środowisku, rodzi dziecko mniejsze, czyli upośledzone w jakiś sposób - mówiła Musioł.



To już wyniki badań naukowców z Krakowa i Nowego Jorku. Przez smog dzieci są bardziej podatne między innymi na zapalenie górnych dróg oddechowych.

- Te dzieci, które w wieku prenatalnym były narażone na wyższe poziomy zanieczyszczeń, mają mniejszą pojemność płuc w porównaniu do swoich rówieśników - wyjaśniała dr Elżbieta Sochacka-Tatara z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie (Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP)

Rybnik w czołówce zanieczyszczonych miast

Rybnik w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast jest w czołówce. W 2018 roku, według najnowszych danych Polskiego Alarmu Smogowego, przez 110 dni w Rybniku przekroczone były normy jakości powietrza.

O tym, że sytuacja jest poważna, przypomina Polski Alarm Smogowy. Przed Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie aktywiści ustawili instalację z modelem ludzkich płuc. Pod wpływem trującego pyłu zmienią kolor. - Taka instalacja w ciągu dwóch tygodni pokrywa się takim ciemnym pyłem. To pokazuje, że to co osadza się na tej materii osadza się również w naszych płucach - tłumaczył Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Za tydzień ekolodzy przywiozą instalację przed ratusz i sejmik Mazowsza. Zabiorą petycję z tysiącami podpisów z apelem o wprowadzenie zakazu palenia węglem w stolicy.

- Przyznam szczerze, że my rozważamy takie rozwiązanie i w tym momencie prowadzimy analizy - powiedziała Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego



Co roku w Polsce przez smog przedwcześnie umiera prawie 45 tysięcy ludzi.

