Pochmurna, mglista, bezwietrzna i wilgotna aura panuje w Polsce. Pogodę kształtuje zgniły wyż, który utworzył się w Rosji.

Stężenie pyłu PM10

Fatalnej jakości powietrzem oddychano około godziny 9 w Rybniku (233 µg/m3). Złej jakości powietrze było w Zabrzu (184 233 µg/m3) i Krakowie (152 233 µg/m3).

To miejsca, w których powietrze okazało się niezdrowe: Gliwice (125.84 µg/m3),Tychy (132.53 µg/m3), Katowice (117 µg/m3), Dąbrowa Górnicza (131 µg/m3), Radomsko (124 µg/m3), Poznań (101 µg/m3), Bydgoszcz (123.7 µg/m3), Toruń (113.8 µg/m3).

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 9.00 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Około godziny 9 fatalnej jakości powietrzem oddychano w Krakowie (124.9 µg/m3). Złe powietrze zarejestrowano na stacjach pomiarowych w Kędzierzynie-Koźlu (84.77 µg/m3) i Tychach (113 µg/m3).

Niezdrowe powietrze było w Krakowie na ul. Bulwarowej (61.14 µg/m3), w Radomiu (68.18 µg/m3), Łodzi (67 µg/m3), Kaliszu (67.71 µg/m3), Poznaniu (81.65 µg/m3), Bydgoszczy (65.3 µg/m3), Warszawie na al. Niepodległości 227/233 (69.5 µg/m3) i ul. Tołstoja 2 (63.46 µg/m3).

Stężenie pyłu PM12,5 o godzinie 9.00 (GIOŚ)

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego orgazmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do chorób nowotworowych i płuc.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)