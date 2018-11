O poranku pojawił się smog. Jest miejsce z fatalną jakością powietrza

Prognoza pogody na dziś: spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg - 18-11-2018 W całym kraju synoptycy prognozują opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami nawet śniegu. W wielu regionach Polski na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

W niedzielę rano powietrze w Polsce miało przeważnie niezdrową jakość. Mieszkańcy Otwocka oddychali powietrzem fatalnej jakości.

Stężenie pyłu PM10

O godzinie 7 niezdrową jakość powietrza odnotowano w Wałbrzychu (stężenie pyłu PM10 na poziomie 101 µg/m3).

Niezdrowo było też w Radomsku (134 µg/m3), Otwocku (134.76 µg/m3), Bydgoszczy (102.9 µg/m3) i Toruniu (106 µg/m3).

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 7 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

W przypadku zawartości w powietrzu pyłu PM2,5 o godzinie 7 najgorszą - fatalną jakość powietrza odnotowano w Otwocku (128.78 µg/m3).

Źle było tylko we Wschowej, gdzie stężenie pyłu PM2,5 wyniosło 85,93 µg/m3.

Niezdrowym powietrzem oddychali mieszkańcy Bielsko-Białej (66.58 µg/m3), Kędzierzyna-Koźle (64.57 µg/m3), Końskich (71.6 µg/m3), Radomia (75.42 µg/m3), Żyrardowa (78.51 µg/m3), Konstancina-Jeziornej (68.47 µg/m3), Włocławka (71.5 µg/m3), Bydgoszczy (81.2 µg/m3), Torunia (64.7 µg/m3), Szczecina (63.67 µg/m3), Poznania (69.08 µg/m3), Zielonej Góry (63.86 µg/m3), Żarów (68.72 µg/m3), Jeleniej Góry (64.34 µg/m3), Wrocławia (74.81 µg/m3), Kalisza (71.2 µg/m3), Legionowa (62.7 µg/m3), Warszawy na ulicy Tołstoja (66.5 µg/m3) a na Wokalnej (67.68 µg/m3).

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 7 (GIOŚ)

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwijania się nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Jak walczyć ze smogiem

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)