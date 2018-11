Od rana dusi smog. Miejscami jest fatalnie

SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ AKTUALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

Stężenie pyłu PM10

W wielu miastach Polski, szczególnie na południu, stacje pomiarowe wykazały pogorszoną jakość powietrza.

Około godziny 5 najgorszym - złym powietrzem oddychano w Zakopanem (171.55 µg/m3) i Cieszynie (148 µg/m3).

Niezdrowe powietrze zarejestrowały stacje pomiarowe w Ustroniu (135.75 µg/m3), Bielsku-Białej (122 µg/m3), Zdzieszowicach (105 µg/m3) i Wodzisławiu Śląskim (104 µg/m3).

W południowej części kraju odnotowano również miejsca z powietrzem średniej jakości.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 5.00 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Powietrze fatalnej jakości około godziny 5 zarejestrowała stacja pomiarowa w Bielsku-Białej (122 µg/m3).

Niezdrowe powietrze było w Krakowie na al. Krasińskiego (70.54 µg/m3) i na ul. Bulwarowej (65.33 µg/m3), Kędzierzynie-Koźlu (79.15 µg/m3), Jeleniej Górze (61.14 µg/m3).

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 5.00 (GIOŚ)

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwijania się nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)