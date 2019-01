SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ AKTUALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

Po godzinie 6 jakość powietrza w kilku miastach określono jako fatalną. W wielu innych odnotowano powietrze złe lub niezdrowe. Pełną piersią mogli odetchnąć mieszkańcy regionów północnych.

W Krakowie jest tak duże stężenie pyłów, że zdecydowano się na wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.

Stężenie pyłu PM10

Po godzinie 6 rano najwyższe stężenia pyłów PM10 zanotowano w miejscowościach: Rybnik (zawartość pyłu PM10 na poziomie 209 µg/m3), Wodzisław Śląski (218,79 µg/m3), Cieszyn (199 µg/m3), Tychy (287 µg/m3), Nowy Sącz (217 µg/m3), Kraków (stacja pomiarowa przy al. Krasińskiego - 238,73 µg/m3). Tam powietrze było fatalne.

Złym powietrzem oddychano między innymi w niektórych częściach Krakowa, w Nowym Targu, Skawinie, Tarnowie i Mielcu.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 6 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Po godzinie 6 rano powietrze miało fatalną jakość w miejscowościach: Kędzierzyn-Koźle (164,7 µg/m3), Bielsko-Biała (156 µg/m3), Kraków (al. Krasińskiego - 174 µg/m3, ul. Bujaka - 150 µg/m3), Tarnów (136 µg/m3), Dębica (123 µg/m3), Mielec (130,8 µg/m3).

Źle było we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, Tychach i Horyńcu-Zdroju.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 6 (GIOŚ)

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do powstawania nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)