Pogoda piękna, jakość powietrza miejscami fatalna

SPRAWDŹ, JAKIM POWIETRZEM ODDYCHASZ

Smog - fakty i mity - 27-12-2017 Odkąd w mediach rozpoczęło się masowe informowanie na temat smogu, wśród ludzi powstało wiele teorii dotyczących zanieczyszczonego powietrza oraz tego, jak się przed nim chronić. Okazuje się, że niektóre z nich są prawdziwe, ale oczywiście nie wszystkie. Za każdym nowym faktem stoi jakiś mit, który warto obalić, ponieważ stosowanie się do niego może przynieść więcej szkód niż korzyści. czytaj dalej

Stężenie pyłu PM10

W sobotę w wielu regionach kraju jakość powietrza się pogorszyła. Tak jest między innymi na Śląsku, w Małopolsce, w województwach świętokrzyskim, mazowieckim oraz na Ziemi Łódzkiej.

Najwięcej pyłu PM10 zalega w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku - 249 µg/m3, a to oznacza, że panuje tam fatalna jakość powietrza. Zła jakość powietrza pojawiła się w Wodzisławiu Śląskim - 149,83 µg/m3 i Żywcu - 171 µg/m3.

W Nowinach koło Kielc stężenie osiągnęło 124,78 µg/m3, a w Zakopanem - 106,58 µg/m3. Podobnie jest w Zabrzu (100,24 µg/m3). Jest to powietrze średniej i niezdrowej jakości.

W okolicy Krakowa stężenie pyłu PM10 dochodzi do 68,59 µg/m3, jest to średnia jakość powietrza. W okolicy Łodzi stężenie wynosi do 74,7 µg/m3, a w Warszawie - do 97,6 µg/m3.

Stężenie pyłu PM10 w Polsce po godz. 12

Stężenie pyłu PM2,5

Najwięcej pyłu PM2,5 znajduje się na Mazowszu, w województwie łódzkim i świętokrzyskim.

Najgorzej jest w Łodzi (70 µg/m3, niezdrowe powietrze) i Połańcu w województwie świętokrzyskim (62,63 µg/m3, niezdrowe powietrze).

W pozostałych regionach powietrze jest średniej i dobrej jakości.

Stężenie pyłu PM2,5 w Polsce po godz. 12

Dopuszczalne normy

Smog szkodzi dzieciom w łonach matek. I to na całe życie - 07-12-2017 Zdaniem naukowców zanieczyszczenia powietrza znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia niskiej wagi urodzeniowej u noworodków, a tym samym wystawiają ich zdrowie na szwank. czytaj dalej

Jak się chronić?

Przebywanie na dworze podczas dni ze złą jakością powietrza jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Naraża na niebezpieczeństwo przede wszystkim nasze drogi oddechowe. Szczególnie narażone są osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Jeżeli tylko jest to możliwe zaleca się im, żeby nie wychodzili z domu. Zdrowi dorośli powinni zaś powstrzymywać się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.