Polski problem ze smogiem. "Albo coś z tym zrobimy, albo nas to wszystkich pozabija" - 29-11-2018 Przez miliony lat natura regulowała klimat Ziemi. Jednak za sprawą paliw kopalnych zaczęliśmy zagrażać naszej planecie. Jedno jest pewne - nadszedł czas na zmiany. Kwestią zanieczyszczenia powietrza zajęła się fundacja WWF w filmie "Punkt krytyczny. Energia odNowa" oraz towarzyszącymi mu krótszymi odcinkami. czytaj dalej

Stężenie pyłu PM10

Jakość powietrza w wielu regionach Polski o poranku pozostawia wiele do życzenia. Przyczynia się do tego mroźna aura, która utrzymuje zanieczyszczenia blisko powierzchni ziemi. W Krakowie jest tak źle, że władze miasta postanowiły wprowadzić darmową komunikację.

Po godzinie 6 najgorszym, bo fatalnym, powietrzem oddychali mieszkańcy Krakowa (zawartość pyłu PM10 na poziomie 202 µg/m3). Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji 17 grudnia od północy do godz. 24 dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie.

Powietrze było złe w Tarnowie (167,93 µg/m3) oraz Nowym Targu (194 µg/m3).

Niezdrowe powietrze odnotowano w: Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Nowym Sączu.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 6 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

W przypadku pyłu PM2,5 po godzinie 6 fatalnie oddychało się w Krakowie (154,6 µg/m3) oraz Tarnowie (145,63 µg/m3).

Złym powietrzem oddychali mieszkańcy Mielca (115,72 µg/m3) i Katowic (113,63 µg/m3).

W kilkunastu miejscach jakość powietrza była średnia.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 6 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwijania się nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)