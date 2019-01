Pozew zbiorowy przeciwko państwu o smog. "Będziemy stanowić realną siłę"

Wyrok w procesie wytoczonym przez Grażynę Wolszczak już zapadł. W najbliższych miesiącach do sądu ma trafić również pozew zbiorowy w sprawie smogu. Aktorka ma nadzieję, że dołączy do niego wiele osób. - Wtedy będziemy stanowić realną siłę - podkreśliła.

Inicjatorką akcji "Pozywam za Smog" jest aktorka Katarzyna Ankudowicz. Za jej sprawą włączyli się w nią między innymi: Mariusz Szczygieł, Jerzy Stuhr czy Tomasz Sadlik. Dotąd do sądów trafiały pozwy indywidualne dotyczące między innymi naruszenia dobra osobistego, jakim jest zdrowie.

W przygotowaniu jest jednak pozew zbiorowy przeciwko państwu. - Spodziewamy się, że nastąpi to w końcówce pierwszej połowy roku - mówił mecenas Radosław Górski, radca prawny zaangażowany w akcję. Jak dodał, do marca dołączyć do pozwu może każdy obywatel.

- Nie sądzę, żeby Ministerstwo Środowiska i inne ministerstwa się przejęły Grażyną Wolszczak, ale liczę, że społeczeństwo zacznie się przyłączać do tego pozwu zbiorowego i wtedy będziemy stanowić realną siłę - mówiła w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Grażyna Wolszczak.

Pozew za smog

Grażyna Wolszczak, aktorka i producentka teatralna, pozwała w listopadzie ubiegłego roku Skarb Państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem. W czwartek zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd zasądził od Skarbu Państwa, ministra środowiska i ministra energii pięć tysięcy złotych, które mają przekazać na fundację onkologiczną Unicorn z Krakowa. "Każdy ma prawo do korzystania z walorów nieskażonego środowiska" - brzmiało uzasadnienie. Wyrok nie jest prawomocny. Czytaj więcej na tvnwarszawa.tvn24.pl

"Nie mogę korzystać z aktywności na świeżym powietrzu"

Jednym z podstawowych argumentów, które przedstawiała aktorka przed sądem, była ograniczona wolność korzystania ze środowiska naturalnego z powodu smogu. Uznaje to za jej dobro osobiste, które zostało naruszone.

- Moje dobra osobiste nie polegają na tym, że nie zgadzam się, żeby wydawać pieniądze na budowę kolejnej elektrowni węglowej. [...] Ja nie mogę korzystać z aktywności na świeżym powietrzu, ze sportów, muszę się zamykać w czterech ścianach, nie mogę wywietrzyć mieszkania wtedy, kiedy chcę, boję się o zdrowie swoje i moich najbliższych - wyliczała aktorka.

Podkreśliła, że teraz o smogu mówi się bardzo dużo i "jesteśmy tą informacją atakowani zewsząd".

"Daję szansę miastu"

Wolszczak, poza Skarbem Państwa, pozwała też władze Warszawy. Na początku stycznia wycofała jednak pozew przeciwko miastu. Jak tłumaczyła, pozew materialnie istnieje, ale nie będzie na razie procedowany.

- Daję szansę miastu, bo ekipa ma sensowne plany i jeżeli będzie wywiązywać się z ich realizacji, to zrezygnuję z roszczeń - mówiła. Na pytanie, dlaczego nie zrezygnowała z pozwu w stosunku do Skarbu Państwa odpowiedziała: "dla mnie działania rządu są pozorne".

