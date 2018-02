NASZ SERWIS SMOGOWY - TU SPRAWDZISZ AKTUALNY STAN POWIETRZA

Sezon grzewczy w pełni, a co za tym idzie - do powietrza trafia bardzo dużo zanieczyszczeń. W połączeniu z warunkami atmosferycznymi, jakie panują w kraju od kilku dni - a więc przy słabym wietrze - powstają idealne warunki do utworzenia się smogu. Większość szkodliwych substancji, które zostaną wyemitowane, nie ma jak uciec, więc utrzymuje się przy powierzchni ziemi w formie pyłu zawieszonego.

Warto palić w piecach dobrej jakości węglem oraz korzystać z komunikacji zbiorowej.

Od niedzielnego poranka najgorszym powietrzem oddychaliśmy na Śląsku. Taka sytuacja utrzymała się również tego dnia wieczorem.

Stężenie pyłu PM10

W niedzielę o godzinie 19.30 wszystkie miasta, w których powietrze określano jako fatalne lub złe, znajdowały się na terytorium województwa śląskiego. Fatalnie było w: Rybniku (stężenie PM10 - 249 µg/m3), Bielsku-Białej (249 µg/m3) oraz w Żywcu (249 µg/m3).

Złą sytuację mieliśmy zaś w: Gliwicach (198,5 µg/m3), Wodzisławiu Śląskim (193,85 µg/m3), Ustroniu (180 µg/m3), Tychach (178,52 µg/m3), Sosnowcu (170,72 µg/m3), Zabrzu (161 µg/m3) oraz w Dąbrowie Górniczej (142 µg/m3).

Co trzeba jednak zaznaczyć, na przeważającym obszarze Polski powietrze było dobrej jakości.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 19.30 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Pod względem stężenia pyłu PM2,5 o godzinie 19.30 sytuacja przedstawiała się gorzej niż w przypadku PM10 - "zielonych punktów" na mapie Polski widniało niewiele. Powietrze w kraju było przeważnie średniej jakości. Najbardziej zanieczyszczone okazało się to na Śląsku.

Fatalnym powietrze, oddychano jedynie w Bielsku-Białej (159 µg/m3), a złym w Katowicach (99,18 µg/m3). Powietrze niezdrowe zaś występowało w Połańcu, Mielcu, Łodzi, Płocku oraz w Bydgoszczy.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 19.30 (GIOŚ)

Dopuszczalne nor my

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5 to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)

Jak się chronić?

Przebywanie na dworze podczas dni ze złą jakością powietrza jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Naraża na niebezpieczeństwo przede wszystkim nasze drogi oddechowe. Szczególnie narażone są osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Jeżeli tylko jest to możliwe, zaleca się im, żeby nie wychodzili z domu. Zdrowi dorośli powinni zaś powstrzymywać się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.