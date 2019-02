SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ AKTUALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

O godzinie 9 najgorszą - fatalną - jakość powietrza odnotowano w Tychach. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 235 mikrogramów na metr sześcienny. Fatalnym powietrzem oddychali również mieszkańcy Nowej Rudy-Jeziornej (µg/m3). Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie PM10 nie przekracza 60 µg/m3.

Źle było na trzech stacjach pomiarowych w Krakowie (do 193,59 µg/m3 przy alei Krasińskiego), Lubaniu (158,58 µg/m3), Dąbrowie Górniczej (162 µg/m3), Nowinach (176,92 µg/m3). Ponadto w wielu miastach na południu kraju oddychano powietrzem niezdrowym lub średniej jakości.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 9 (GIOŚ)

Stężeniu pyłu PM2,5

W przypadku pyłu PM2,5 najgorszą sytuację o godzinie 9 odnotowano w Krakowie (aleja Krasińskiego - 137,66 µg/m3), gdzie jakość powietrza okazała się

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenie pyłu PM2,5 wynosi mniej niż 36 µg/m3. W poniedziałek stacje pomiarowe zarejestrowały przekroczenia tej wartości.

Złym powietrzem oddychano w okolicach stacji pomiarowej przy ul. Bulwarowej w Krakowie (101 µg/m3), we Wrocławiu (90,28 µg/m3), w Połańcu (95,55 µg/m3), Mielcu (90,38 µg/m3), Jarosławiu (92,18 µg/m3), Horyńcu-Zdroju (91,12 µg/m3), Warszawie (do 100,66 µg/m3) oraz we Włocławku (87,84 µg/m3).

Na smogowej mapie Polski widać było również wiele ciemnopomarańczowych punktów, które świadczą o powietrzu niezdrowym.

Pyły PM2,5 są drobniejsze i bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu od pyłów PM10, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 9 (GIOŚ)

Jak wpływa na nas smog?

O wpływie smogu na nasze zdrowie pisze Polski Alarm Smogowy (PAS). Jak podaje, kiedy powietrze jest mocno zanieczyszczone, objawy chorób układu krążenia - duszność, niemiarowa praca serca, bóle w klatce piersiowej, czy wyraźny wzrost ciśnienia tętniczego krwi - mogą się nasilać nawet u osób zażywających leki. Niektóre składowe zanieczyszczenia powietrza mogą wywołać podobne objawy także u osób zdrowych. Ponadto w ostatnich latach wykazano związek zanieczyszczenia powietrza z szybszym rozwojem miażdżycy i szybszym starzeniem się układu krążenia.

PAS podaje, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wywołuje dolegliwości ze strony układu oddechowego. U osób zamieszkałych w zanieczyszczonych aglomeracjach pospolite infekcje układu oddechowego ciężej przebiegają i przewlekają się. W przypadku osób, które cierpią na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, objawy mogą zaostrzyć się do tego stopnia, że będą wymagać hospitalizacji.