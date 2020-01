SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

We wtorek dobowe normy stężenia szkodliwych pyłów są przekraczane. Jakość powietrza określa się jako fatalną i złą.

Fatalnie i źle

O godzinie 7 powietrzem fatalnej jakości oddychali mieszkańcy kilku miast. Najgorzej było w Suchej Beskidzkiej, gdzie stężenie pyłu PM10 wyniosło 205,73 µg/m3. To 342 procent normy dobowej. Fatalna jakość powietrza była również w Katowicach (al. Górnośląska) i Krakowie (al. Krasińskiego), gdzie stężenie pyłu PM2,5 wynosiło odpowiednio 142,93 µg/m3 (397 proc. normy dobowej) i 141,99 µg/m3 (394 proc. normy dobowej).

Powietrzem złej jakości oddychali mieszkańcy Zabierzowa - 173,77 µg/m3 PM10 (289 proc. normy dobowej) i Nowego Targu - 163 µg/m3 PM10 (271 proc. normy dobowej). Nieco lepiej, ale również źle było w Goczałkowicach-Zdroju i Jędrzejowie. Stacje pomiarowe w tych miastach wskazały stężenie pyłu PM2,5 na poziomie kolejno 98,86 µg/m3 i 96,6 µg/m3. To 274 i 268 proc. normy dobowej.

W niektórych miastach Polski południowej, wschodniej i centralnej występowała jakość powietrza, którą określa się jako niezdrową i średnią.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 7 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 7 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrogramów na metr sześcienny. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrogramów na metr sześcienny. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.