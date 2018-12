Smog wpływa na nas bardziej, niż sobie wyobrażamy

SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ, CZYM ODDYCHASZ

Polacy palą w piecach złej jakości miałem węglowym oraz śmieciami i plastikiem. Jak tłumaczył Stanisław Gawroński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie reporterowi "Faktów TVN" Markowi Nowickiemu, to, co dostaje się wtedy do atmosfery, na przykład w postaci pyłu zawieszonego PM10, nie prezentuje się najlepiej. Niespalony do końca węgiel jest doskonałym nośnikiem na przykład metali ciężkich i węglowodorów aromatycznych.

Te substancje są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia.

Układ krążenia może szwankować i u zdrowych

O wpływie smogu na nasze zdrowie pisze Polski Alarm Smogowy (PAS). Jak podaje, kiedy powietrze jest mocno zanieczyszczone, objawy chorób układu krążenia - duszność, niemiarowa praca serca, bóle w klatce piersiowej, czy wyraźny wzrost ciśnienia tętniczego krwi - mogą się nasilać nawet u osób zażywających leki. Niektóre składowe zanieczyszczenia powietrza mogą wywołać podobne objawy także u osób zdrowych. Ponadto w ostatnich latach wykazano związek zanieczyszczenia powietrza z szybszym rozwojem miażdżycy i szybszym starzeniem się układu krążenia.

Zwykłe infekcje zamieniają się w przewlekłe

PAS podaje, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wywołuje dolegliwości ze strony układu oddechowego. U osób zamieszkałych w zanieczyszczonych aglomeracjach pospolite infekcje układu oddechowego ciężej przebiegają i przewlekają się. W przypadku osób, które cierpią na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc objawy mogą zaostrzyć się do tego stopnia, że będą wymagać hospitalizacji.

- Wiemy, że smog może bezpośrednio wpływać na układ oddechowy i to bardzo silnie u osób, które już mają predyspozycje do stanów zapalnych, na przykład astmy oskrzelowej czy przewlekłej choroby obturacyjnej płuc - tłumaczył "Faktom TVN" profesor Bolesław Samoliński, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

Poszkodowany układ nerwowy

Układ nerwowy też cierpi przez smog. Z informacji podanych przez PAS wynika, że dzieci, których matki w czasie ciąży narażone były na wyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza, wypadają gorzej w testach inteligencji. Mają one również większe problemy z pamięcią, uwagą i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, a także częściej wykazują zachowania depresyjne niż dzieci matek oddychających czystszym powietrzem. Dzieci kobiet, które podczas ciąży oddychały zanieczyszczonym powietrzem, mają też większe ryzyko wystąpienia zaburzeń autystycznych. Badania dowodzą, że dzieci i młodzież mają gorsze wyniki w nauce i testach psychometrycznych, jeśli w okolicy ich szkoły lub domu występują wyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Jak się bronić przed smogiem?

Przyspieszony proces starzenia

U osób starszych wieloletnia podwyższona ekspozycja na pył zawieszony przyspiesza i nasila proces starzenia się układu nerwowego, a w konsekwencji pogłębia upośledzenie zdolności poznawczych i sprawności umysłowej. Okazuje się, iż najdrobniejsze cząstki pyłu zawieszonego przenikają z płuc do krwiobiegu, a następnie do różnych narządów, w tym mózgu, gdzie ich obecność może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego oraz do różnorodnych zmian o charakterze degeneracyjnym, w tym zmian podobnych do obserwowanych w chorobie Alzheimera.

Zanieczyszczenie powietrza wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego u osób dorosłych, m. in. zwiększając częstość występowania zaburzeń o charakterze depresyjnym, samobójstw, a nawet ryzyko popełnienia przestępstw z użyciem przemocy.