Sobotni wieczór ze smogiem. W wielu miejscach źle się oddycha

Sobotni wieczór nie należy do idealnych na spacer po świeżym powietrzu - w wielu regionach pojawił się smog. Powietrze jest złej i niezdrowej jakości.

W wielu regionach kraju jakość powietrza była złej i niezdrowej jakości.

Stężenie pyłu PM10

Powietrze złej jakości około godziny 18 było w Sulęcinie (149 µg/m3), Grudziądzu (146 µg/m3), Tychach (145 µg/m3) oraz Sosnowcu (162,71 µg/m3)

Niezdrowe powietrze zarejestrowały stacje pomiarowe w Pabianicach (114 µg/m3), Żyrardowie (111.15 µg/m3), Trzebini (134.76 µg/m3) oraz Gołdapi (102 µg/m3)

W wielu innych regionach, a szczególnie w południowej i zachodniej części kraju, odnotowano miejsca z powietrzem średniej jakości.

Stężenie pyłu PM10 około godziny 18 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Powietrze złej jakości odnotowano w Lublin (96 µg/m3), Włocławek (89 µg/m3), Jelenia Góra (90.64 µg/m3), Szczecinie (103 µg/m3), Katowice (88 µg/m3), Otwocku (88.1 µg/m3) oraz Łodzi (101 µg/m3)

Niezdrowe powietrze było w Poznaniu (78.9 µg/m3), Kaliszu (71.6 µg/m3), Żarach (68 µg/m3), Radomiu (66.71 µg/m3) i Legionowo przy ulicy Zegrzyńskiej (72.7 µg/m3).

W kilku innych miejscowościach powietrze miało średnią jakość.

Stężenie pyłu PM2,5 około godziny 18 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwijania się nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)