Co roku, wraz z nadejściem chłodnych dni, z domowych kominów przedostają się do atmosfery ogromne ilości trujących związków. Kumulują się blisko ziemi i tworzą smog. Szacuje się, że z powodu zanieczyszczonego powietrza rocznie umiera ponad 40 tysięcy Polaków.

SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

"Smog realnie nas samych zabija" - 07-12-2018 Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia siedem milionów ludzi rocznie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. O przyczynach tego problemu oraz rosnącej świadomości Polaków mówili w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Rafał Sonik i Mirosław Proppé. czytaj dalej

Największym smogowym problemem w Polsce jest spalanie węgla niskiej jakości oraz wszelkiego rodzaju odpadów. W wielu domach, zwłaszcza w małych miejscowościach, domy ogrzewa się paląc w tzw. kopciuchach, czyli piecach niespełniających standardów emisyjnych.

Czasami nawet węgiel dobrej jakości nie pomoże

W Katowicach straż miejska do kontrolowania tego, czym mieszkańcy palą w piecach używa dronów, które latają nad osiedlami domów jednorodzinnych. Reporter "Uwagi" TVN towarzyszył strażnikom podczas jednej z interwencji. Okazało się, że gęsty dym wydobywający się z komina nie zawsze oznacza, że właściciel spala śmieci.

Korki, spaliny, smog. "Tak być nie musi" - 04-12-2018 Samochód. Jeszcze niedawno obiekt marzeń. Dawał wolność, swobodę przemierzania setek kilometrów. Ale dziś coraz częściej oznacza uwięzienie w korku, smród spalin, trujący smog nad miastami. Tak być nie musi. O tym w kolejnym odcinku serii WWF "Punkt krytyczny" pod tytułem "Alternatywny transport". czytaj dalej

- Problemem jest stary piec. W przypadku domu, z którego teraz wyszliśmy, piec ma 15 lat i jest to tak zwany kopciuch. Zgodnie z prawem ten piec może być eksploatowany do końca 2021 roku - mówił strażnik miejski. "Kopciuchów" nie ma już w sprzedaży. Zostały wycofane z handlu w lipcu tego roku.

Ubiegłej zimy, w czasie kontroli pieców, którą obserwował reporter, straż miejska karała mandatami mieszkańców Katowic, którzy do kotłów wrzucali miedzy innymi lakierowane deski.

Wraz z nowym sezonem grzewczym, mundurowi wrócili do tych miejsc, by sprawdzić czy ubiegłoroczne kontrole przyniosły skutek. - Teraz kontrole przebiegły bez uwag. Węgiel i drewno były dobrej jakości. To oznacza, że pierwsza kontrola poskutkowała - cieszył się Jacek Pytel, rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach.

Liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 (NIK za GIOŚ)

"Pozywamy państwo polskie"

Jedną z polskich "stolic smogu" jest Rybnik, gdzie w ubiegłym roku z powodu złej jakości powietrza zamknięto nawet szkoły. Jeden z jego mieszkańców za zanieczyszczone powietrze wytoczył państwu polskiemu proces. Od tamtego czasu na podobną sądową batalię zdecydowały się kolejne osoby. Jedną z nich jest znana aktorka - Grażyna Wolszczak.

- Pozywamy państwo polskie o symboliczną kwotę, ale najważniejsze, że będą musieli jakoś zareagować. Nie po to to robię, by wygrać pięć tysięcy złotych i powiedzieć, że mi się udało, tylko po to, żeby nam się wszystkim udało, żeby zwrócić uwagę na problem - mówi Wolszczak.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

"Pan zapłaci i będzie po filtrze"

Do powstawania smogu przyczynia się nie tylko szkodliwy dym z kominów, ale również spaliny samochodowe, w szczególności ze starych aut z silnikiem diesla. Elementem, który ma ograniczać ich szkodliwość, jest filtr cząstek stałych. Wymiana starego filtra na nowy jest jednak bardzo kosztowna. Z tego powodu może on zostać całkowicie usunięty, co jeszcze bardziej potęguje emisje trujących związków. By sprawdzić, jak powszechny to proceder, reporterzy "Uwagi" odwiedzili kilka warsztatów samochodowych w Warszawie i jej okolicach.

Polski problem ze smogiem. "Albo coś z tym zrobimy, albo nas to wszystkich pozabija" - 29-11-2018 Przez miliony lat natura regulowała klimat Ziemi. Jednak za sprawą paliw kopalnych zaczęliśmy zagrażać naszej planecie. Jedno jest pewne - nadszedł czas na zmiany. Kwestią zanieczyszczenia powietrza zajęła się fundacja WWF w filmie "Punkt krytyczny. Energia odNowa" oraz towarzyszącymi mu krótszymi odcinkami. czytaj dalej

- Przyjedzie pan do nas, 700 złotych pan zapłaci i będzie po filtrze - usłyszeli w jednym z warsztatów.

- Da radę jeździć bez filtra? - dopytywał reporter.

- Ja tam jeżdżę. Policja nie kontroluje tego. Mogą tylko sprawdzić na dwutlenek węgla - zadymienie, a to po wycięciu filtra wychodzi nawet lepiej - dodał pracownik warsztatu.

Samo usunięcia filtra nie jest nielegalne, natomiast jazda samochodem po takim zabiegu już tak. Jego kierowca może zostać ukarany mandatem o wysokości 500 złotych. Jednak z ustaleniem, czy dany samochód ma filtr mogą mieć problem nawet sami diagności, nie wspominając już o policjantach drogówki.

Tylko w jednym z odwiedzonych serwisów odmówiono reporterom usunięcia filtra.

- Jeżeli jest cały filtr, to się go daje do mycia za 550 zł i jest jak nowy. Jeżeli nie jest mechanicznie uszkodzony, to będzie dobry - usłyszeli reporterzy od mechanika.​

Smog niszczy organizm

Smog wyniszcza organizm

Osoby oddychające zanieczyszczonym powietrzem, są narażone przede wszystkim na choroby układu krążenia: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, zakrzepicę.

W drugiej kolejności ze smogiem przegrywa układ oddechowy. Narażeni na długotrwałą ekspozycję na zanieczyszczenia powietrza chorują na raka płuc, astmę. Cierpią z powodu chronicznego kaszlu, kataru, notorycznie podrażnionego gardła.

Smog nie oszczędza też układu nerwowego. Może powodować zaburzenia koncentracji, a nawet obniżenie wskaźnika IQ.

Gdyby Polska do 2050 odeszła od gospodarki opartej na węglu, Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędziłby nawet 123 miliardy złotych - wykazał raport naukowców z fundacji WWF Polska, którym przewodniczył jej prezes - Mirosław Proppé. Właśnie tyle wydaje się na leczenie osób, które zapadły na choroby związane z oddychania powietrzem niskiej jakości.