Mieszkańcy Limburgii i Antwerpii w północno-wschodniej części kraju zastali w środę pola i drogi pokryte śniegiem. Specjalista ds. pogody w miejscowej telewizji Bram Verbruggen poinformował, że to tak zwany "brudny śnieg", który powstaje w wyniku zanieczyszczenia powietrza.

Od kilku dni nad Belgią zalega układ wysokiego ciśnienia. W rezultacie powietrze jest dociskane w dół i praktycznie nie ma wiatru, co przyczynia się do tego, że unosi się w nim dużo pyłu. Przy występującej często w Belgi mżawce, wokół pyłków tworzą się kryształki lodu przypominające śnieg.

Wyjechały piaskarki

Choć pochodzenie "brudnego śniegu" jest inne niż tradycyjnego, ma takie same właściwości. Na drogach zrobiło się ślisko i uruchomione zostały piaskarki.

We Flandrii na terenie Belgii to pierwszy "opad" tej zimy. Belgijskie media odradzają aktywności sportowe na zewnątrz. W tych warunkach mogłoby to być niezdrowe.