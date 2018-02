W dużej części kraju zalega smog. Miejscami jest fatalnie

NASZ SERWIS SMOGOWY - TU SPRAWDZISZ AKTUALNY STAN POWIETRZA

Barańska wyjaśniła, że przekroczenia norm od godz. 6 rano notowane są "praktycznie na wszystkich stacjach pomiarowych w województwie".

- Podobnie było we wtorek. Zgodnie z nałożonymi na nas obowiązkami przez marszałka województwa, jeżeli na co najmniej dwóch stacjach średnie zanieczyszczenia z ostatnich ośmiu godzin przekraczają dla pyłu PM10 80 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3), a dla pyłu PM2,5 60 mikrogramów, to musimy taką informację ogłosić - powiedziała.

Największe zanieczyszczenia odnotowywano w Żyrardowie (jednogodzinne stężenia PM10 i PM2,5 przekraczają odpowiednio 141 i 109 µg/m3), w centrum Warszawy (94 i 91 µg/m3), w Piastowie (dla PM2,5 ponad 77 µg/m3) i w Legionowie (ponad 66 µg/m3 dla PM2,5).

Barańska zaznaczyła jednocześnie, że nie są przekroczone "krajowe" normy zanieczyszczeń średniodobowych dla pyłu PM10 - czyli 200 mikrogramów na metr sześcienny (poziom informowania) i 300 mikrogramów na metr sześcienny (poziom alarmowy).

Pogoda sprzyja smogowi

Zgodnie z prognozą umieszczoną na stronach WIOŚ w Warszawie w czwartek duży smog jest spodziewany w Warszawie i miejscowościach graniczących ze stolicą, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Radomiu.

Warunki atmosferyczne panujące w Polsce, a przede wszystkim słaby wiatr, sprzyjają powstawaniu smogu. Co więcej, sezon grzewczy w pełni. W wielu miejscach, aby się ogrzać, ludzie palą złej jakości węglem lub nawet odpadami. Nieprzyjemna aura zniechęca również do oczekiwania na przystankach na komunikację zbiorową wobec czego wiele osób wybiera samochody. Łącząc wszystkie te czynniki, trudno się dziwić wysokiemu poziomowi zanieczyszczeń w powietrzu.

Nie jest dobrze

W środę przed południem największa zanieczyszczenia występowały w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju.

Największe stężenie pyłu PM10 po godzinie 10.30 odnotowano w województwach:

- warmińsko-mazurskim - Elbląg - 121 µg/m3 (niezdrowe powietrze);

- mazowieckim - Warszawa - 93,93 µg/m3 (średnie powietrze);

- łódzkim - Łódź - 106 µg/m3 (niezdrowe);

- wielkopolskim - Kalisz - 203 µg/m3 (fatalne);

- lubuskie - Żary - 113 µg/m3 (niezdrowe);

- dolnośląskie - Lubań - 162 µg/m3 (złe);

- małopolskie - Kraków - 209 µg/m3 (fatalne) i Nowy Targ - 171 µg/m3 (złe).

Stężenie pyłu PM10 w Polsce po godzinie 10.30

Pył PM2,5

Jeśli chodzi o stężenie pyłu o mniejszych cząsteczkach - PM2,5 - największe stężenie po godzinie 10.30 pojawiło się w wielu regionach, m.in.: w województwie:

- mazowieckim - Warszawa - 85 µg/m3 (zła jakość powietrza);

- wielkopolskim - Kalisz - 89 µg/m3 (zła);

- dolnośląskim - Jelenia Góra - 89 µg/m3 (zła).

Stężenie pyłu PM2,5 w Polsce po godzinie 10.30

Emisja pyłów z domowych urządzeń grzewczych (Polski Alarm Smogowy)

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5 to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)

Jak się chronić?

Przebywanie na dworze podczas dni ze złą jakością powietrza jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Naraża na niebezpieczeństwo przede wszystkim nasze drogi oddechowe. Szczególnie narażone są osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Jeżeli tylko jest to możliwe, zaleca się im, żeby nie wychodzili z domu. Zdrowi dorośli powinni zaś powstrzymywać się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.