Pochmurna, mglista, bezwietrzna i wilgotna aura panuje w Polsce. Pogodę kształtuje zgniły wyż, który utworzył się w Rosji.

Stężenie pyłu PM10

Fatalnej jakości powietrzem oddychano około godziny 21 w Żywcu (253 µg/m3), Suchej Beskidzkiej (214 µg/m3) i Nowym Targu (230 µg/m3).

Złej jakości powietrze było w Lubaniu (185.71 µg/m3), Oleśnie (162 µg/m3), Lublińcu (162.55 µg/m3), Wodzisławie Śląskim (185 µg/m3), Zakopanem (145.52 µg/m3), Krakowie przy ulicy Bujaka (153 µg/m3), Nowym Sączu (195 µg/m3), Przemyślu (171.79 µg/m30), Nisku (168 µg/m3), Grudziądzu (143.92 µg/m3) i Toruniu (146.92 µg/m3).

W bardzo wielu miastach stacje pomiarowe wykazały, że powietrze jest niezdrowej i średniej jakości.

Stężenie pyłu PM10 około godziny 21 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Około godziny 21 fatalnej jakości powietrzem oddychano w Bielsku-Białej (149.7 µg/m3).

Złe powietrze zarejestrowano na stacjach pomiarowych w miastach takich jak Kraków - przy ulicy Bujaka (87.34 µg/m3) i alei Krasińskiego (100.66 µg/m3), Przemyśl (106 µg/m3), Kielce (91.5 µg/m3), Lublin (89 µg/m3), Radom (105.57 µg/m3), Jelenia Góra (105 µg/m3), Wschowa (84.98 µg/m3), Poznań (86.34 µg/m3) i Włocławek (92.2 µg/m3).

W kilkunastu innych miastach stwierdzono, że jakość powietrza jest niezdrowa i średnia.

Stężenie pyłu PM2,5 około godziny 21 (GIOŚ)

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego orgazmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do chorób nowotworowych i płuc.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)