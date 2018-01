We wtorek około godziny 11 jakość powietrza w Polsce nieco się poprawiła, ale w niektórych regionach jest nadal bardzo zła, miejscami fatalna. Na Mazowszu i w południowo-wschodniej Polsce normy stężenia pyłów w powietrzu przekroczone są kilkukrotnie.

W nocy pojawiają się przymrozki, a w ciągu dnia jest dość chłodno. Rozpoczął się wzmożony okres grzewczy. Brak wiatru sprawia, że powietrze stagnuje. Jesteśmy pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, które przyciska zanieczyszczenia do ziemi - tłumaczyła we wtorek rano w TVN24 prezenterka TVN Meteo Dorota Gardias.

Jak przewidują synoptycy, jutro sytuacja będzie podobna, ponieważ znowu zapowiada się chłodny, bezwietrzny dzień.



Najgorzej jest na Mazowszu - szczególnie w rejonie Warszawy, a także w województwie podlaskim i lubelskim.

Stężenie pyłu PM10

Najwyższe stężenie pyłu PM10 występuje w Łomży, gdzie jakość powietrza oceniona została jako fatalna - 249 µg/m3. Zanieczyszczone powietrze pojawiło się również w Grudziądzu w woj. kujawsko-pomorskim - 81,03 µg/m3. W województwie mazowieckim niezdrowe powietrze jest w Warszawie - 140 µg/m3 oraz w Otwocku - 150 µg/m3.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 12.00.

Stężenie pyłu PM2,5

Zawartość pyłu PM2,5 jest wysoka w województwach mazowieckim i lubelskim. Fatalnie jest w Lublinie - 139 µg/m3, Legionowie 159 µg/m3 i w Warszawie 122,8 µg/m3. Trudno się oddycha w Legionowie - 150 µg/m3 i Otwocku - 137 µg/m3.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 11.00 (TVN Meteo za GIOŚ)

Dopuszczalne normy

Jak się chronić?

Przebywanie na dworze podczas dni ze złą jakością powietrza jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Naraża na niebezpieczeństwo przede wszystkim nasze drogi oddechowe. Szczególnie narażone są osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Jeżeli tylko jest to możliwe zaleca się im, żeby nie wychodzili z domu. Zdrowi dorośli powinni zaś powstrzymywać się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.