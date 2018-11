Wieczór z niezdrowym i złym powietrzem

W wielu miejscach dusi smog. Jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia.

W niedzielę powietrze w Polsce miało przeważnie niezdrową jakość.

Stężenie pyłu PM10

O godzinie 18 niezdrowym powietrzem oddychano w Lubaniu (115 µg/m3), Cieszynie (131.58 µg/m3), Wodzisławiu Śląskim (110 µg/m3), Radomsku (113 µg/m3), Kaliszu (115 µg/m3), Siedlcach (118 µg/m3), Konstancinie-Jeziornej (107 µg/m3), Żyrardowie (130 µg/m3), Warszawie na ul. Wokalnej 1 (111 µg/m3), ul. Tołstoja 2 (122.69 µg/m3), Zgierzu (109 µg/m3), Toruniu (100.83 µg/m3).

Na terenie całej Polski staje zarejestrowały także średnią jakość.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 18.00 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

W przypadku zawartości w powietrzu pyłu PM2,5 o godzinie 18 najgorszą - złą jakość powietrza odnotowano w Bielsku-Białej (87.16 µg/m3), Krakowie (85.17 µg/m3), Wschowie (84.7 µg/m3), Kaliszu (88.84 µg/m3), Zgierzu (92 µg/m3), Warszawie na ul. Tołstoja 2 (87.94 µg/m3), Legionowie (109µg/m3).

Niezdrowym powietrzem oddychano w Zielonej Górze (69.47 µg/m3), Poznaniu (61.37 µg/m3), Kędzierzynie-Koźlu (74.53 µg/m3), Katowicach (68.29 µg/m3), Krakowie na ul. Bujaka (63.99 µg/m3), Tarnowie (67.15 µg/m3), Siedlcach (77.92 µg/m3), Włocławku (64.8 µg/m3), Łodzi (81 µg/m3), Końskich (70.9 µg/m3), Warszawie na ul. Wokalnej 1 (69.41 µg/m3), al. Niepodległości 227/233 (79.6 µg/m3), ul. Kondratowicza 8 (61.89 µg/m3), Konstancinie Jeziornej (80.09 µg/m3).

Stężenie pyłu PM2.5 o godzinie 18.00 (GIOŚ)

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwijania się nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Jak walczyć ze smogiem

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)