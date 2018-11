SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ AKTUALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

Stężenie pyłu PM10

Przez chwilę mogliśmy odpocząć od smogu. Jednak we wtorek około godziny 20 wiele stacji pomiarowych wykazało przekroczone normy jakości powietrza.

Najgorszym - fatalnym - powietrzem oddychali mieszkańcy Końskich (204 µg/m3) i Mielca (211 µg/m3).

Powietrze złej jakości zarejestrowały stacje pomiarowe w Radomsku (164 µg/m3) i Toruniu (163.9 µg/m3).

Niezdrowe powietrze było w Lęborku (122.71 µg/m3), Grudziądzu (122 µg/m3), Sulęcinie (113.82 µg/m3), Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego (100.82 µg/m3), Łomży (140 µg/m3), Zgierzu (103 µg/m3), Pabianicach (110 µg/m3), Tarnowie (103.79 µg/m3) i Nisku (100.91 µg/m3).

Średnia jakość powietrza została zarejestrowana kilkunastu miastach, między innymi w Warszawie, Łodzi, Wodzisławiu Śląskim, Przemyślu czy Żarach.

Stężenie pyłu PM10 około godziny 20 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Smog śmiertelnym zagrożeniem dla dzieci - 31-10-2018 Zanieczyszczenie powietrza nadal przekracza limity i wytyczne Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - wynika z opublikowanego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Oddychanie powietrzem złej jakości szczególnie źle wpływa na dzieci. Według najnowszych danych rocznie z tego powodu umiera 600 tysięcy dzieci na całym świecie. czytaj dalej

jakość powietrza pojawiła się w Końskich (stężenie pyłu PM2,5 na poziomie 186 µg/m3) i Mielcu (190.76 µg/m3).

Powietrzem złej jakości oddychali mieszkańcy Wschowy (89.25 µg/m3), Poznania przy ulicy Dąbrowskiego (94.6 µg/m3), Radomia (98.45 µg/m3), Zgierza (87 µg/m3) i Łodzi przy ulicy Czernika (85 µg/m3) oraz ulicy Gdańskiej (98 µg/m3).

Niezdrową jakość powietrza zarejestrowano w Żarach (71.72 µg/m3), Kaliszu (75.41 µg/m3), Tarnowie (83.29 µg/m3), Żyrardowie (62.86 µg/m3), Legionowie (66.4 µg/m3) oraz Warszawie przy ulicy Tołstoja (62.26 µg/m3), Wokalnej (60.69 µg/m3) i alei Niepodległości (69.2 µg/m3).

W kilku innych miastach powietrze miało średnią jakość.

Stężenie pyłu PM2,5 około godziny 20 (GIOŚ)

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwijania się nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)