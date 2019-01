To nie najlepszy wieczór na przebywanie na zewnątrz. W wielu regionach jakość powietrza jest fatalna.

Smog utrzymuje się nad Polską od samego rana. Fatalnie jest w wielu regionach.

Stężenie pyłu PM10

Około godziny 19 powietrzem fatalnej jakości oddychali mieszkańcy: Bielsko-Białej (339 µg/m3), Nowego Targu (322 µg/m3), Radomska (268 µg/m3), Duszników-Zdrój (232 µg/m3), Piotrkowa Trybunalskiego (217 µg/m3).

Powietrze złej jakości było między innymi było w Radomiu (160 µg/m3), Kaliszu (153 µg/m3), Oławie (145 µg/m3), Chełmie (160 µg/m3) i Wschowie (152 µg/m3) oraz w kilku innych miejscach.

Wiele stacji pomiarowych, szczególnie na południu Polski, wykazało powietrze niezdrowej lub średniej jakości.

Stężenie pyłu PM10 około godziny 19 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Około godziny 19 w Radomiu (190 µg/m3), Nowej Soli (132 µg/m3), Dębicy-Grottgera-WIOS (180 µg/m3), Starachowicach (142 µg/m3), Jaworze (252 µg/m3) oraz Katowicach (163 µg/m3) powietrze miało fatalną jakość.

Powietrze złej jakości zarejestrowały stacje pomiarowe między innymi w Tarnowie (97,78 µg/m3), Mielcu (160), Wrocławiu (85 µg/m3), Lublinie (90 µg/m3) i Zielonej Górze (115,95 µg/m3)

W kilkunastu innych miastach powietrze miało niezdrową lub średnią jakość.

Stężenie pyłu PM2,5 około godziny 19 (GIOŚ)

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do powstawania nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)