Większość Polski spowija smog

W poniedziałek przed południem w wielu regionach Polski stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu były podwyższone.

Przyczynia się do tego mroźna aura, która utrzymuje zanieczyszczenia blisko powierzchni ziemi.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji 17 grudnia od północy do godz. 24 dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie.

Stężenie pyłu PM10

Po godzinie 10 najgorszym, bo fatalnym, powietrzem oddychali mieszkańcy Tychów (zawartość pyłu PM10 na poziomie 200,9 µg/m3), Nowym Targu (230 µg/m3) i Tarnowie (ul. Bitwy pod Studziankami - 217,64).

Źle było miejscami w Krakowie, Skawinie, Suchej Beskidzkiej, Nowym Sączu, Tarnowie i Mielcu. Ponadto mieszkańcy wielu miast południowej i centralnej Polski wdychali niezdrowe powietrze.

Stężenie pyłu PM10 o godz. 10 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

W przypadku pyłu PM2,5 po godzinie 10 jakość powietrza była równie zła.

Powietrze miało fatalną jakość w: Mielcu (160 µg/m3), miejscami w Krakowie (128,87 - 146,83 µg/m3) i w Tarnowie (131 µg/m3). Powietrze określono jako złe w: Krakowie (105 µg/m3) i Katowicach. Poza tym mieszkańcy większości polskich miast oddychali powietrzem niezdrowym lub średniej jakości.

Stężenie pyłu PM2,5 o godz. 10 (GIOŚ)

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwijania się nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)