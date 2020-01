SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

W piątek jednak w wielu regionach norma jakości powietrza została znacznie przekroczona. Są miejscowości, gdzie jest naprawdę fatalnie.

Gdzie jest fatalnie i źle?

Fatalnie jest w Nowej Rudej-Jeziornej. Tam stacja pomiarowa wykazała, że stężenie pyłu PM10 osiągnęło 262 µg/m3. To 336 procent przyjętej normy dobowej.

We Wrocławiu stężenie niebezpiecznego pyłu PM2,5 sięgnęło 122 µg/m3 - prawie 238 procent przyjętej normy dobowej. Trudno oddychać też we Raciborzu, gdzie stacja pomiarowa przy ulicy Wojska Polskiego wykazała, że stężenie pyłu PM2,5 sięgnęło 147,54 µg/m3 - ponad 308 procent przyjętej normy dobowej.

Trochę lepiej, ale nadal źle jest w Goczałkowicach-Zdroju (woj. śląskie). Tutaj stężenie pyłu PM2,5 wyniosło 93 µg/m3, co oznacza przekroczenie dobowej normy o 158 procent. Z kolei stacja pomiarowa poziomu pyłu PM10 we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) pokazała 66 µg/m3, co oznacza przekroczenie średniej normy dobowej o 10 procent.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 13 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 13 (tvnmeteo.pl za GIOŚ)

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrogramów na metr sześcienny. Jest występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrogramów na metr sześcienny. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.