Szczepionka na COVID-19 jesienią? Wirusolog: traktuję to z dużą dozą sceptycyzmu - 17-04-2020 Zdaniem wirusolog prof. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej, zmniejszanie ograniczeń w dobie pandemii jest potrzebne, jednak pod warunkiem zachowania pewnych standardów. Na antenie TVN24 ekspert mówiła też o tym, kiedy możemy spodziewać się szczepionek na COVID-19 i na jakie trudności napotykają naukowcy, którzy nad nimi pracują. czytaj dalej

Rękawiczki jednorazowe są najczęściej używane w gabinetach lekarskich i przez ratowników medycznych. Chronią ręce przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z ludzkiego ciała, takimi jak krew czy inne płyny ustrojowe. Według lekarzy z Niemiec i Austrii rękawiczki są osłoną przed zakażeniem bakteriami i wirusami, ale uwaga - tylko przez krótki czas.

Jak zaznaczają, to dlatego, że materiał, z którego są wykonane, jest w rzeczywistości porowaty. To oznacza, że rękawiczka nie jest do końca szczelna i po pewnym czasie może pochłonąć drobnoustroje, znajdujące się na dotykanych powierzchniach. W związku z tym im dłużej nosimy rękawiczki, tym więcej patogenów przenika przez osłonę. Jest to jeden z powodów, dla których personel medyczny starannie czyści i dezynfekuje ręce po użyciu rękawiczek. Dlatego należy pamiętać, że rękawiczki jednorazowe nie zastępują podstawowych zasad higieny.

>>> RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA NOSA I UST

Lekarze z Niemiec twierdzą, że rękawiczki jednorazowe mogą zwiększyć potencjalne ryzyko infekcji. Dzieje się tak, ponieważ nasza skóra zaczyna się pod nimi pocić. Takie ciepłe i wilgotne środowisko jest idealne dla wszelkiego rodzaju drobnoustrojów.

- Pod rękawiczką bakterie rozmnażają się w ciepłej, wilgotnej przestrzeni. A po jej zdjęciu, bez dezynfekcji, mamy na rękach kanał do potencjalnego zakażenia - skomentował dr Marc Hanefeld, lekarz medycyny z Bremervörde w północnych Niemczech. Jak dodał - dokładne odkażenie rąk jest konieczne przed i po użyciu jednorazowych rękawiczek, co osoby niewyspecjalizowane medycznie najprawdopodobniej w 99 procentach robią źle.

>>> WHO: NAJBLIŻSZE TYGODNIE BĘDĄ DECYDUJĄCE

Wiedza i praktyka

Koronawirus w Polsce. GIS: 10 zasad bezpiecznego zachowania podczas pandemii - 17-04-2020 Często myć ręce, unikać uścisków i podawania dłoni, dezynfekować telefon, zdrowo się odżywiać i korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji - to część zasad bezpiecznego zachowania podczas pandemii opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć. czytaj dalej

Profesor Ojan Assadian, specjalista ds. higieny i chorób zakaźnych i prezes Austriackiego Towarzystwa ds. Kontroli Infekcji (ÖGKH), od lat przestrzega przed niewłaściwym używaniem rękawic jednorazowych.

- Ich zdejmowanie wymaga pewnej wiedzy i praktyki, aby przylegające do nich mikroorganizmy pozostawały na nich. Osoby, które noszą rękawiczki, nie powinny rozprowadzać mikroorganizmów na dłoniach, nadgarstkach ani rękawach odzieży wierzchniej podczas zdejmowania - uważa.

>>> JAK POPRAWNIE ZDJĄĆ RĘKAWICZKI?

Należy pamiętać, że każdy, kto wciąż jest zdecydowany na korzystanie z nich, powinien po użyciu odpowiednio je zutylizować, a nie - jak to często ma miejsce - bezmyślnie wyrzucać np. z powrotem do koszyka w sklepie czy na trawniki. Instytut Roberta Kocha, niemiecka agencja ds. zwalczania i zapobiegania chorobom, zaleca, aby wyrzucać je w taki sam sposób, jak maski na twarz, czyli w zamkniętym worku, do pojemnika ze śmieciami nie nadającymi się do recyklingu.

Jak prawidłowo zdjąć i nałożyć rękawice (Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny)

Czy Niemcy noszą rękawiczki?

- Jeśli chodzi o rękawiczki i maseczki, to są to indywidualne sprawy - powiedział w rozmowie z tvnmeteo.pl Piotr Badur, Polak mieszkający od wielu lat w niemieckiej Kolonii. Jak dodał, widuje się osoby noszące maseczki i rękawiczki, ale nie jest to obowiązek.

Badur wspomniał także, że na początku wybuchu epidemii władze naciskały na to, by mieszkańcy dbali o prawidłową higienę rąk i je odkażali.

- Obostrzenia są tylko mówione, zaleca się zostanie w domu, ale nie jest to nakazane - powiedział.

Dodał także, że wydawanie obostrzeń zależy od poszczególnych landów, a nie rządu Niemiec.

- Wiadomo, że są zakazy. Odwołano większe imprezy, nad niektórymi parkami latają drony, żeby kontrolować, ile jest osób, ale można wyjść do parku czy na cmentarz. Nie ma takiego dyskomfortu - dodał.

Polska a rękawiczki

Wentylator, który może zastąpić respirator. Trwają testy wynalazku polskich inżynierów - 16-04-2020 W dobie pandemii COVID-19 potrzebne są respiratory. Na wypadek, gdyby ich zabrakło, polscy inżynierowie stworzyli wentylator, który mógłby zastąpić respirator. Trwają jego pierwsze testy. czytaj dalej

W naszym kraju od czwartku 2 kwietnia obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek jednorazowych przez klientów we wszystkich sklepach.

O zdanie na temat noszenia rękawiczek poprosiliśmy dra n. med. Piotra Gryglasa, specjalistę chorób wewnętrznych, kardiologa i hipertensjologa.

- Nie dajmy się zwariować. Po to są rękawiczki, żeby izolować ręce od tego, czego dotykamy. Chirurdzy zakładają rękawiczki podczas operacji, aby chronić osoby operowane i samych siebie przed drobnoustrojami - mówił.

Jeśli idziemy do sklepu, to rękawiczki zapewniają nam ochronę przed potencjalnym ryzykiem zakażenia. Jak podkreślił dr Gryglas, rękawiczki nie spełnią swojej roli, jeżeli je uszkodzimy i będziemy nosić je zbyt długo.

Jak nakładać rękawiczki

Jak w takim razie prawidłowo korzystać z rękawiczek? Dr Gryglas przypomniał, że nie wolno dotykać rękawiczkami twarzy, ponieważ rękawiczki, których używamy, należy traktować jako materiał skażony.

Bardzo ważne jest odpowiednie zakładanie i zdejmowanie rękawiczek. Zanim je założymy, musimy dokładnie umyć i następnie wysuszyć ręce.

Jak zdejmować rękawiczki

Zdejmowanie rękawiczek ochronnych jest bardziej skomplikowane. Chwytamy za zewnętrzny brzeg rękawiczki przy nadgarstku tak, aby nie dotknąć skóry. Następnie wywracamy rękawiczkę wewnętrzną stroną na wierzch i ściągamy ją do połowy palców. Tak samo zdejmujemy drugą rękawiczkę. Pierwsza rękawiczka powinna znaleźć się wewnątrz drugiej.

Po zdjęciu należy je odpowiednio zutylizować, a także zaleca się, żeby wcześniej je jeszcze zdezynfekować. W takich sytuacjach sprawdzą się małe płyny odkażające. Trzeba pamiętać, by po zdjęciu rękawiczek umyć lub zdezynfekować ręce - wyjaśnił.

- Pamiętajmy! Kiedy przychodzimy do domu, nie powinniśmy niczego dotykać, zanim nie zdezynfekujemy rękawiczek, odpowiednio ich nie zdejmiemy, nie wyrzucimy i nie zdezynfekujemy rąk - przestrzegł Gryglas.