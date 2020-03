Walka z pandemią COVID-19. "To, że jesteśmy w stanie zatrzymać ten enzym, jest świetną informacją" - 22-03-2020 Zespół badaczy z Politechniki Wrocławskiej przebadał enzym, którego działanie może okazać się przełomowe w walce z koronawirusem. Co więcej - nie opatentował wyników, które uzyskał, dzięki czemu mają do nich dostęp naukowcy z całego świata. O tym, jak wielkie nadzieje pokłada się w działaniu enzymu, mówił w niedzielę we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 profesor Marcin Drąg. czytaj dalej

Podczas zdejmowania rękawiczek jednorazowych trzeba pamiętać, by robić to delikatnie. Inaczej strzeli guma. To o tyle groźne, że na powierzchni rękawiczki może się osadzać wirus, który powędruje następnie w inne miejsca.

Aby zdjąć pierwszą rękawiczkę, jedną ręką należy złapać za gumę na środku dłoni i delikatnie zsunąć. Następnie trzeba włożyć zsuniętą rękawiczkę do drugiej dłoni w taki sposób, aby gołą ręką już jej nie dotknąć.

Drugą rękawiczkę zdejmujemy w ten sposób, że wsuwamy pod nią palec gołej ręki i, obracając ją na drugą stronę, powoli zsuwamy.

Rękawiczki powinniśmy włożyć do specjalnego woreczka do utylizacji lub wyrzucić do kosza, a obie ręce zdezynfekować.

Biżuteria nie pomaga

Ślizowska przypomniała, że mimo noszenia rękawiczek, nadal bardzo ważne jest mycie rąk. Zwróciła jednak uwagę na to, że noszenie biżuterii może przeszkadzać w ich prawidłowej higienie. Na powierzchnię między skórą dłoni a pierścionkami czy zegarkami może dostawać się bowiem wirus, którego chcemy się pozbyć.

Wideo Instrukcja jak zdjąć rękawiczki jednorazowe

