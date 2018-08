Spadające gwiazdy przetną dziś niebo. Pogoda będzie sprzyjać obserwacjom Perseidów

Zaćmienie Księżyca na Waszych zdjęciach - 28-07-2018 W piątek mogliśmy podziwiać zaćmienie Księżyca. To niejedyna atrakcja astronomiczna, jaką można było zaobserwować tej nocy. czytaj dalej

Tegoroczne lato obfituje w atrakcje astronomiczne. 27 lipca mogliśmy oglądać całkowite zaćmienie Księżyca, a już tej nocy na niebie rozegra się kolejny spektakl.

Na noc z 12 na 13 sierpnia przypada maksimum roju meteorów Perseidów. Astronom dr Tomasz Banyś z Planetarium EC1 w Łodzi zaznaczył, że intensywność zjawiska jest co roku różna. Oszacował, że w tym roku nie będzie zbyt duża - w ciągu godziny ma "spadać" około stu meteorów.

- Będzie się wydawało, że te wszystkie zjawiska rozpoczynają się mniej więcej w okolicy gwiazdozbioru Perseusza, ale jeżeli będziemy tam kierować wzrok, to raczej nie będziemy widzieć rysowanych po niebie linii. Natomiast jak będziemy patrzeć wszędzie, to mamy sporą szansę dostrzeżenia tych zjawisk - dodał dr Banyś.

W 1946 roku w ciągu obserwowano jeden meteor na sekundę.

Pogoda sprzyjająca obserwacjom

Dla tych, którzy będą chcieli tej nocy skierować wzrok ku gwiazdom, mamy dobre wiadomości - aura nie powinna utrudniać obserwacji. Niebo nad całym krajem będzie pogodne. Jedynie w regionach północnych pojawi się trochę chmur.

Wystarczy dobra pogoda

Warto jednak zabrać coś ciepłego do ubrania - temperatura spadnie do 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, a w najcieplejszych regionach tej nocy - na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej - do 16 stopni.

Perseidy to białe, szybkie meteory, które mogą pojawiać się w seriach po kilka-kilkanaście w ciągu paru minut. W trakcie maksimum może pojawić się nawet 150 takich zjawisk na godzinę. Źródłem Perseidów jest kometa 109P/Swift-Tuttle, a rój ten jest znany już od starożytności.

Do oglądania Perseidów nie będą potrzebne nam żadne specjalne urządzenia astronomiczne. W obserwacji nie przeszkodzi również Księżyc - 11 sierpnia nasz naturalny satelita znajdował się w kulminacyjnej fazie nowiu. Dowiedz się więcej, czym jest nów.

"Spadające gwiazdy" mogliśmy oglądać od 17 lipca, będzie widoczny do 24 sierpnia.

Perseidy obserwowane 5 sierpnia w Szwajcarii (PAP/EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Warkocz pyłu

"Spadające gwiazdy" to tak naprawdę uwalniające się cząstki i grudki pyłu pochodzące z komety 109P/Swift-Tuttle, które parują przy zbliżeniu się do Słońca. Tworzą one długi warkocz.

Co roku Ziemia w swej wędrówce wokół Słońca wpada na rój meteoroidów związany z tą kometą, a małe drobiny, które wchodzą w jego skład, rozpędzone do prędkości dochodzącej do 59 kilometrów na sekundę dostają się do atmosfery i spalają się, tworząc zjawisko "spadających gwiazd".