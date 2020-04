Zaskakujący skutek ograniczeń z powodu koronawirusa. Zmniejszył się szum sejsmiczny

Polscy naukowcy w walce z koronawirusem. Stworzyli substancję hamującą patogen - 04-04-2020

Jest innowacyjna i może być zalążkiem do stworzenia leku przeciwko koronawirusowi. Mowa o substancji uzyskanej przez zespół naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak mówią badacze, nie jest to lek na współczesne zagrożenie, ale pierwszy krok do jego powstania. czytaj dalej