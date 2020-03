WHO: Włochy mogą wkrótce zobaczyć stabilizację epidemii - 30-03-2020 Europejskie kraje najbardziej dotknięte przez pandemię mogą wkrótce odnotować stabilizację epidemii, ale wirus sam się nie pokona - powiedział ekspert Światowej Organizacji Zdrowia dr Mike Ryan. Liczba przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 we Włoszech przekroczyła 100 tysięcy, ale ekspert WHO zauważa, że zaobserwowano najniższy dzienny przyrost zakażeń od niemal dwóch tygodni. czytaj dalej

Koronawirus. Raport - od poniedziałku do piątku o 20.30 i w soboty i niedziele o 18 eksperci odpowiadają na wasze pytania

W związku z pandemią COVID-19 minister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują odroczenie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 r.

Rekomendacje uwzględniają ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Szczepienie może być wykonane w sytuacji zaistnienia uzasadnionych przesłanek medycznych - lekarz opiekujący się dzieckiem powinien podjąć wówczas indywidualną decyzję. Szczepienia w oddziałach noworodkowych oraz szczepienia poekspozycyjne powinny być prowadzone na dotychczasowych zasadach. Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne powinny wydawać szczepionki bez ograniczeń i na zasadach dotychczasowej dystrybucji.

Zalecenie to nie wynika z przeciwwskazań medycznych do szczepień ochronnych, lecz ma na celu ograniczenie bezpośrednich, zbędnych kontaktów i spotkań sprzyjających szerzeniu się choroby COVID-19.

>>> W USA ZMARŁO NIEMOWLĘ ZAKAŻONO KORONAWIRUSEM

Szczepienia dzieci

Koronawirus na świecie. Czego jeszcze nie wiemy o COVID-19 - 30-03-2020 Do poniedziałkowego przedpołudnia na całym świecie odnotowano ponad 730 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Pomimo wielu przeprowadzonych badań, naukowcy wciąż próbują znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Oto część z nich. czytaj dalej

Opóźnienie w szczepieniach starszych dzieci - powyżej sześciu lat i nastolatków - o kilka, a nawet kilkanaście tygodni nie niesie ze sobą większego ryzyka "uszczerbku dla zdrowia dziecka". Jednak dużo kontrowersji wśród wielu lekarzy i rodziców budzi takie działanie w przypadku dzieci do drugiego roku życia, a zwłaszcza niemowląt w pierwszym półroczu.

Zdaniem doktor nauk medycznych Ilony Małeckiej z Katedry Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, choroby zakaźne, przeciwko którym szczepi się dzieci, nie zniknęły wraz z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2, a kolejne tygodnie bez należnego uodpornienia zwiększają ryzyko zachorowania na krztusiec, inwazyjną chorobę pneumokokową, meningokokową, zapalenie opon mózgowych lub zapalenie nagłośni związane z bakterią Heamophilus influenzae typu b (Hib), a także biegunkę rotawirusową. Wielu lekarzy niejednokrotnie tłumaczy rodzicom, jak ważna jest terminowa realizacja szczepień i z jakim ryzykiem wiążą się opóźnienia. Pominąwszy zagrożenia zdrowotne związane z tymi zachorowaniami, każda hospitalizacja chorego dziecka w sytuacji przeciążenia placówek podczas epidemii COVID-19 wiąże się nie tylko z istotnym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2, ale także ryzykiem pogorszenia wyników leczenia ze względu na wyczerpanie zasobów opieki zdrowotnej na skutek epidemii.

Ta złożona sytuacja i ryzyko związane z opóźnianiem szczepień w zależności od wieku dziecka wymaga indywidualnego podejścia każdego lekarza i przychodni POZ do tego zagadnienia w zależności od panujących w placówce warunków lokalowych i dostępności personelu medycznego.

Jeśli lekarz może w swojej placówce zapewnić bezpieczne warunki przeciwepidemiczne dla realizacji szczepień, to warto je przeprowadzić. Dotyczy to zwłaszcza niemowląt i dzieci do 2. roku życia, które są w trakcie realizowania szczepień pierwotnych albo jeszcze ich nie rozpoczęły.

>>> POLSKA AKADEMIA NAUK O KORONAWIRUSIE

Budowa koronawirusa

Bezpieczne warunki w przychodni

Możliwość odizolowania zdrowych dzieci od chorych pacjentów (na przykład inne pomieszczenie z osobnym wejściem, inne godziny przyjęć). Brak epidemiologicznych czynników ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu minionych 14 dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu minionych 14 dni z osobą chorą na COVID-19, lub zakażoną SARS-CoV-2, lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2). Brak objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka) zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników, które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Przed umówieniem wizyty dziecka w poradni, lekarz powinien najpierw przeprowadzić wywiad epidemiologiczny i wstępną kwalifikację.

Ponadto personel wykonujący szczepienie musi mieć założoną na twarz maseczkę i jednorazowe rękawiczki, jako uzupełnienie standardowej higieny rąk, co minimalizuje ryzyko przeniesienia zakażenia koronawirusa SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu (choć ryzyko takiej transmisji bez bliskiego i dłuższego kontaktu jest znikome).

>>> ZOBACZ JAK I DLACZEGO WARTO MYĆ RĘCE

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)

Terminowe szczepienie

Maseczki jednorazowe. Dlaczego mieszkańcy niektórych krajów je noszą, a innych nie - 28-03-2020 W niektórych krajach noszenie maseczek jednorazowych jest czymś naturalnym, w innych - wyjątkowym. Są miejsca, w których za ich brak czeka nas aresztowanie. czytaj dalej

Terminowe prowadzenie szczepień jest istotne ze względu na ograniczenia wieku na rozpoczęcie lub zakończenie schematów szczepień (np. szczepienie przeciwko rotawirusom) - twierdzi dr Ilona Małecka z poradni konsultacyjnej ds. szczepień, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Jej zdaniem jeśli dziecko zbliża się już do granicznego wieku podania należnej dawki szczepionki, warto takie szczepienie zrealizować.

Ponadto nie ma żadnych racjonalnych przesłanek do rutynowego wstrzymywania szczepienia przeciwko gruźliwcy (BCG) i przeciwko WZW typu B na oddziałach noworodkowych, gdyż cel i uzasadnienie przywołanego wspólnego stanowiska PTP oraz konsultantek krajowych nie obejmuje tych placówek.

Noworodek wraz z matką są w szpitalu, więc rezygnacja ze szczepienia dziecka nie spowoduje "uniknięcia zbędnych kontaktów i spotkań sprzyjających szerzeniu się choroby", a dodatkowo znacznie utrudni późniejsze uzupełnienie szczepienia BCG w warunkach POZ.

To indywidualne podejście do kwalifikacji do szczepień w zależności od uzasadnionych przesłanek medycznych oraz kontynuację szczepień na oddziałach noworodkowych potwierdza najnowsze stanowisko Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz trzech konsultantek krajowych (ds. pediatrii, medycyny rodzinne, epidemiologii), które ukazało się 20 marca br. Doprecyzowano w nim zalecenia dotyczące realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19. Wyznacza ono ponadto okres opóźnienia rutynowych szczepień w ramach Programu Szczepień Ochronnych do 18 kwietnia br.

Choć autorzy, zgodnie z uprawnieniami ustawowymi, wspominają tylko o szczepieniach obowiązkowych, to uzasadnienie zalecenia "ograniczenie skupisk dzieci i rodziców w przychodniach" dotyczy wszystkich szczepień.