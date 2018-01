Podnosi się woda w rzekach. Możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych

Deszcz i deszcz ze śniegiem utrudnią jazdę - 30-01-2018 We wtorek w całej Polsce pojawią się utrudnienia na drogach w postaci opadów deszczu i śniegu z deszczem. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem pierwszego i drugiego stopnia dla wielu regionów.

Alerty będą obowiązywać również w najbliższych dniach, jednak ich liczba zmaleje.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

OSTRZEŻENIE DRUGIEGO STOPNIA

Strefa brzegowa zachodnia

Powieje wiatr z kierunków zachodnich od 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 13.

Strefa brzegowa wschodnia

W tych regionach pojawią się podmuchy wiatru z kierunków zachodnich od 5 do 6 w porywach do 8 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 12.

OSTRZEŻENIE DRUGIEGO STOPNIA

Województwo zachodniopomorskie - subregion nadmorski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 13.

Województwo dolnośląskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami w nocy do 80 km/h, w dzień do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 14.

Województwo śląskie

Beskid Śląski i Żywiecki

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Subregion centralny

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Subregion jurajski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Województwo małopolskie

Subregion południowy

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Subregion północny

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 15.

Prognozowane porywy wiatru na wtorek

Województwo podkarpackie

Subregion północny

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 18.

Bieszczady i Beskid Niski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 18.

Województwo podkarpackie

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h, z zachodu, przejściowo północnego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 16.

Województwo podlaskie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 18.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne (TVN Meteo za IMGW)

OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE

Województwo mazowieckie - Zlewnia Narwi, Łyny i Węgorapy



W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych.



Ostrzeżenie obowiązuje do środy do godz. 12.30.







Województwo podlaskie - Zlewnia Narwi, Łyny i Węgorapy



W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie obowiązuje do środy do godz. 12.30.



Województwo warmińsko-mazurskie - Narwi, Łyny i Węgorapy



W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych.



Ostrzeżenie obowiązuje do środy do godz. 12.30.





Województwo pomorskie - Rzeki Przymorza



W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną (ciągłe opady deszczu) poziomy wody na rzekach Przymorza położonych we wschodniej części obszaru (głównie Łeba i Słupia) będą stopniowo wzrastać, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.



Ostrzeżenie obowiązuje do środy do godz. 8.