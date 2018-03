W niedzielę było prawie 18 stopni w cieniu. "Tęskniliśmy za tym ciepełkiem, za tą radością"

Pogoda na 16 dni: klęska chwilowego ocieplenia - 11-03-2018 Na kilka dni Polska znalazła się w silnym strumieniu ciepła, które płynie do nas aż z północnej Afryki. czytaj dalej

Tak ciepło w tym roku jeszcze nie było. Najwyższa odnotowana w niedzielę temperatura wyniosła 17,6 stopnia Celsjusza. Tyle termometry pokazały w Jeleniej Górze. 17 st. C było w lubuskich Słubicach. W Legnicy termometry wskazały 16,9 st. C. Pamiętajmy, że temperaturę mierzy się w cieniu - w słońcu było jeszcze cieplej.

Ciepłą niedzielę bardzo chętnie spędzaliście na świeżym powietrzu. Pogoda wzbudziła wiele pozytywnych emocji.

- Jest piękna, no cudna, wreszcie - ekscytowali się "wiosną" jedni. - Tęskniliśmy za nią, za tym ciepełkiem, za tą radością, za tymi radosnymi minami ludzi, którzy nas mijają - wtórowali im drudzy.

Od ciepła wyjątki

Najniższą temperaturę odnotowano na Kasprowym Wierchu. Były to 0,3 st. C. W Suwałkach w najcieplejszym momencie dnia było zaledwie 2,6 st. C.

Ochłodzenie

Jak prognozują synoptycy TVN Meteo, jeszcze w poniedziałek temperatura będzie wysoka, wyniesie od 8 st. C na Warmii do nawet 17 st. C na Podkarpaciu. Później nadejdzie stopniowe ochłodzenie.

Wiele "wiosennych" materiałów dostaliśmy od was na Kontakt 24

~Jarek G. Wiosna w Pasiece i w przyrodzie.



















































stek1976 Wiosna puka do drzwi