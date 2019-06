Zalania, gradobicia i nie tylko. Załamanie pogody w Polsce

Nawałnice, podtopienia, powalone drzewa. Prawie 400 interwencji, dwie osoby ranne - 20-06-2019 W środę straż pożarna interweniowała 388 razy w związku z burzami, intensywnymi opadami deszczu i gradu oraz silnym wiatrem. Wskutek nawałnic ranne zostały dwie osoby - przekazał w czwartek rano rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak. czytaj dalej

Czwartek jest kolejnym burzowym dniem. Nad Polską przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

>>> SPRAWDŹ, GDZIE JEST BURZA

Gwałtowna aura w Polsce

Na Pomorzu, gdzie obowiązuje drugi stopień alarmów przed burzami z gradem, padał obfity deszcz.

- W tej chwili mamy 11 zgłoszeń, głównie związane są z podtopieniami i zalaniami. Jednak woda powoli opada - poinformował nas przed godziną 16 młodszy kapitan Janusz Gawlak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie.

W tym czasie groźnie było też na Helu.

- Mamy 18 zdarzeń. Głównie to pompowanie wody z posesji, ulic i piwnic. Na Helu pali się pustostan, co może być pośrednio związane z wyładowaniami atmosferycznymi. Na miejscu działa pięć zastępów strażackich. Na Zatoce Helskiej w łódce uwięzione zostały cztery osoby, złamał im się ster. Ratownicy

ich ewakuowali i doholowali łódkę do portu w Pucku - powiedział nam młodszy aspirant Krzysztof Minga z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Wasze burzowe relacje

Na Kontakt 24 dostajemy od Was zdjęcia i nagrania z czwartkowych burz. Padał ulewny deszcz, w kilku miejscach spadł też grad.

Jaceksald Burza w Malborku poczytaj

~Grzegorz Chałupy poczytaj

sobot ulewa w Sopocie poczytaj

~Anna Hel









~Klaus55 Okolice Łodzi poczytaj